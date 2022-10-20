Нового прокурора представили в Новосибирской области — он называл себя юридическим романтиком
Александр Бучман прежде был прокурором Амурской области
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин представил нового прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Перед коллективом он выступил сегодня, 20 октября.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего прокурора Амурской области главой надзорного ведомства Новосибирской области еще 11 октября.
Александр Бучман, по данным прокуратуры, на службе уже более 17 лет. Окончил Московский институт права. Прошел путь от следователя районной прокуратуры до прокурора Амурской области, откуда и приехал в Новосибирск.
Новый глава региональной прокуратуры называет себя юридическим романтиком. При этом изначально он хотел стать санитаром. Мы подробно рассказывали о нем ранее.
До Александра Бучмана должность главного прокурора Новосибирской области занимал Яков Хорошев. Он ушел в отставку в августе этого года.