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В Новосибирске перекрыли Михайловскую набережную

Ограничение связанно с ремонтом Октябрьского моста

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Ограничения продлятся до 10 ноября

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В Новосибирске перекрыли пешеходную зону, проходящую под Октябрьским мостом. Проход по ней будет ограничен до ноября.

— В связи с проведением плановых работ по ремонту моста, которые продлятся по 10 ноября 2022 года частично ограничен доступ к территории набережной, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Напомним, к ремонту Октябрьского моста приступили в июне 2022 года. На реконструкцию переправы выделили 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. В сентябре стало известно, что ремонт Октябрьского моста идет с отставанием. Работы, которые должны завершить до 31 декабря 2024 года, выполнены почти на 10%. Сейчас на переправе демонтировали 25% тротуарных плит в рамках капитального ремонта.

Михайловская набережная
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