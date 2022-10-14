Осужден водитель, устроивший смертельное ДТП на встречке: погиб 7-летний ребенок и еще двое человек в НСО

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Новосибирской области, получил пять лет колонии-поселения. Авария произошла днем 17 февраля 2022 года в Татарском районе Новосибирской области на автодороге К-20 .



33-летний водитель «Ниссана-Ванетте» выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено-Логан», в котором ехала семья. В итоге погибли 34-летняя женщина — водитель «Рено», ее 7-летний сын и отец. Пассажир автомобиля «Ниссан» получил тяжкий вред здоровью.

