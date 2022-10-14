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Тема дняУголовное дело из-за гибели подростка
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Осужден водитель, устроивший смертельное ДТП на встречке: погиб 7-летний ребенок и еще двое человек в НСО

Мужчина свою вину в суде признал

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Страшная авария произошла еще в феврале 2022 года

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Водитель, устроивший смертельное ДТП в Новосибирской области, получил пять лет колонии-поселения. Авария произошла днем 17 февраля 2022 года в Татарском районе Новосибирской области на автодороге К-20.

33-летний водитель «Ниссана-Ванетте» выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено-Логан», в котором ехала семья. В итоге погибли 34-летняя женщина — водитель «Рено», ее 7-летний сын и отец. Пассажир автомобиля «Ниссан» получил тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что подсудимый — водитель «Ниссана-Ванетте» — свою вину признал.

— Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года, — сообщили в ведомстве. — Приговор суда в законную силу не вступил.

В начале октября две девочки 6 и 8 лет пострадали в аварии в центре Новосибирска — их сбила машина на тротуаре. Одна из девочек находится в реанимации.

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