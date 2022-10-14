Осужден водитель, устроивший смертельное ДТП на встречке: погиб
7-летний ребенок и еще двое человек в НСО
Мужчина свою вину в суде признал
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Новосибирской области, получил пять лет колонии-поселения. Авария произошла днем
33-летний водитель «Ниссана-Ванетте» выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено-Логан», в котором ехала семья. В итоге погибли
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что подсудимый — водитель «Ниссана-Ванетте» — свою вину признал.
— Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года, — сообщили в ведомстве. — Приговор суда в законную силу не вступил.
В начале октября две девочки 6 и 8 лет пострадали в аварии в центре Новосибирска — их сбила машина на тротуаре. Одна из девочек находится в реанимации.