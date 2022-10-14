Владелец Honda отсудил у фирмы новосибирского миллиардера компенсацию за навязанные услуги при покупке
Еще одна фирма с решением суда не согласна и подала кассационную жалобу
Житель Кемеровской области отсудил у двух новосибирских фирм четверть миллиона за навязанные ему при покупке автомобиля услуги.
В одном из салонов Новосибирска в ноябре 2021 года мужчина купил новую Honda Elysion в кредит. И за дополнительные услуги заплатил 180 тысяч рублей.
— Он заключил с находящейся там же компанией «Автоэкспресс» опционный договор сроком на два года, по условиям которого за сумму около 80 тысяч рублей компания обязалась приобрести клиенту автомобиль, оказав содействие в перечислении денежных средств. Также мариинец заключил еще один договор с компанией «Ассистанс 54» за оказание услуги «помощь на дороге» в течение двух лет стоимостью
В суде подчеркнули, что ни одна из фирм услуги клиенту так и не оказала. Компания «Ассистанс 54» вернула покупателю лишь
Мужчина обратился с иском к обеим компаниям, и суд встал на его сторону, частично удовлетворив его требования. В итоге «Автоэкспресс» должен вернуть ему около 120 тысяч рублей, а «Ассистанс 54» — около 140 тысяч рублей.
— В перечень взысканных сумм вошли стоимость оплаченных по договорам услуг, компенсация морального вреда, расходы на оплату юридических услуг, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, — подчеркнули в суде.
ООО «Автоэкспресс» — компания, работающая в сфере IT и обеспечения коммерческой деятельности автосалонов, банков, страховых и лизинговых компаний. По данным сервиса «Контур.Фокус», конечным владельцем компании может являться Ким Игорь Владимирович, новосибирский миллиардер, одним из самых известных активов которого является «Экспобанк». Игорь Ким фигурирует как минимум в 17 российских фирмах с общей выручкой в 9,1 миллиарда рублей и чистой прибылью в 2 миллиарда рублей. В сентябре стало известно, что он продал филиал чешского Expobank CZ. Актив купил местный банк CREDITAS.
На 2021 год, по данным сервиса «Контур.Фокус», «Автоэкспресс» получил выручку в 6,8 миллиарда рублей, а чистую прибыль — в 229,2 миллиона.
С решением Мариинского городского суда Кемеровской области не согласилась только компания «Ассистанс 54», обжаловав его в судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда, которая в свою очередь оставила решение без изменения. Теперь компания обратилась с кассационной жалобой.
Контактов «Ассистанс 54» в открытом доступе, а также в сервисе «Контур.Фокус» нет. Компания указана как микропредприятие с выручкой за 2021 год в 39,2 миллиона рублей и чистой прибылью в 1,9 миллиона. Генеральный директор — Дмитрий Сердюк, учредитель — Елена Щербакова. Она владеет еще несколькими фирмами, которые оказывают техническую помощь на дороге в Татарстане и Новосибирской области.
НГС не раз поднимал проблему с навязыванием услуг в автосалонах. Часто человек покупает дорогой автомобиль, но и каким-то странным для себя образом соглашается оформить кредит на дополнительные услуги автосалона. Дома приходит в себя, но юристы говорят, что выиграть суд против таких компаний почти невозможно.