Владелец Honda отсудил у фирмы новосибирского миллиардера компенсацию за навязанные услуги при покупке

В одном из салонов Новосибирска в ноябре 2021 года мужчина купил новую Honda Elysion в кредит. И за дополнительные услуги заплатил 180 тысяч рублей.

— Он заключил с находящейся там же компанией «Автоэкспресс» опционный договор сроком на два года, по условиям которого за сумму около 80 тысяч рублей компания обязалась приобрести клиенту автомобиль, оказав содействие в перечислении денежных средств. Также мариинец заключил еще один договор с компанией «Ассистанс 54» за оказание услуги «помощь на дороге» в течение двух лет стоимостью 5 тысяч рублей и за оказание консультационных услуг в виде подачи электронной заявки на кредит, за что клиент заплатил еще 95 тысяч рублей, — объяснил корреспонденту НГС официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.