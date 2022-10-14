Владельцы киосков с прессой обратились в Минпромторг — они считают, что в Новосибирске не хватает мест для торговли

Бизнесмены, которые занимаются торговлей печатной продукцией, обратились в Министерство промышленности и торговли НСО. Они заявили о недостаточном количестве киосков для продажи прессы в Новосибирске. Предприниматели хотят сохранить имеющиеся площади.

Как рассказал НГС представитель ООО «ИНТЭГО-Пресс» Евгений Попов, операторы сетей рассказали в письме Минпромторгу про все существующие торговые точки. По данным из обращения (есть в распоряжении редакции), всего в городе 91 киоск. Ими владеют компании «ИНТЭГО-пресс», «АРП-ФраМ», «Пресс-Центр», «Каталог и Ко».