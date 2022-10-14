Владельцы киосков с прессой обратились в Минпромторг — они считают, что в Новосибирске не хватает мест для торговли
Бизнесмены считают, что те киоски, которые работают в городе, нужно сохранить
Бизнесмены, которые занимаются торговлей печатной продукцией, обратились в Министерство промышленности и торговли НСО. Они заявили о недостаточном количестве киосков для продажи прессы в Новосибирске. Предприниматели хотят сохранить имеющиеся площади.
Как рассказал НГС представитель ООО «ИНТЭГО-Пресс» Евгений Попов, операторы сетей рассказали в письме Минпромторгу про все существующие торговые точки. По данным из обращения (есть в распоряжении редакции), всего в городе 91 киоск. Ими владеют компании «ИНТЭГО-пресс», «АРП-ФраМ», «Пресс-Центр», «Каталог и Ко».
ООО «ИНТЭГО-Пресс» существует с 17 февраля 2011 года. Владелец фирмы — Алексей Петров. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 20,1 миллиона рублей, а чистая прибыль —
— По факту у нас сейчас около 100 киосков, но, по данным мэрии, их 200. Но они недоступны, проданы и так далее. Мы не вписываемся в норматив. Но у нас сейчас цель — сохранить то, что осталось. А остались те, которые у метро, на площадях, но они попали под снос. То есть на площади Калинина, Станиславского — они все под снос, — поделился Евгений Попов.
В июле 2022 года с площади Калинина увезли два газетных киоска, несмотря на мораторий, который ввели для поддержки малого и среднего бизнеса. Потом один из киосков вернули помятым.
— Те киоски, которые расположены на Красном проспекте, площади Калинина, площади Станиславского — самые рентабельные, и их демонтаж приведет к потере основной и так невысокой выручки и впоследствии к банкротству, так как сеть выживает благодаря только таким киоскам. Из 40 киосков, расположенных на муниципальной земле, аренду продлили только по 6 киоскам. По остальным не продлили срок аренды, исключили из схемы нестационарных торговых объектов или сняли с кадастрового учета, — рассказал Евгений Попов про киоски «ИНТЭГО-Пресс».
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в городе есть 164 места для размещения нестационарных точек торговли прессой. Согласно федеральному нормативу, всего мест для продажи печатной продукции должно быть 178. В это количество включены магазины прессы на вокзалах, в аэропорту, торговых центрах, предприятиях торговли, на придомовых территориях.
— В настоящее время на территории города Новосибирска расположено более 2500 нестационарных торговых объектов, размещенных на основании договоров. В целях расширения сети киосков, специализирующихся на продаже печатной продукции, в настоящее время совместно с территориальными органами мэрии проводится комплекс мероприятий по дополнению схемы перспективными местами размещения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В мэрии также перечислили меры поддержки для нестационарных объектов: в апреле продлили срок приведения киосков в соответствие с требованиями к внешнему облику. Также до 2023 года запретили сносить киоски, у которых закончился срок договоров аренды и нет задолженности.
— Кроме того, для поддержки объектов по реализации печатной продукции ведется проработка параметров, которые позволят сократить количество претендентов на размещение в данных местах до организаций, осуществляющих продажу именно печатной продукции, — уточнили в мэрии Новосибирска.
За 2022 год, как добавили в пресс-службе мэрии, было демонтировано три киоска с прессой. Два из них владельцы убрали сами, еще один — принудительно.
НГС направил запрос в Министерство промышленности и торговли Новосибирской области, чтобы выяснить, пройдет ли встреча с бизнесменами.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил провести проверку после того, как в подземном переходе к станции метро «Площадь Ленина» установили конструкции для торговых точек. Они перекрыли часть портретов Героев России.