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Академию джаза планируют открыть в Новосибирске — преподавать там будут выдающиеся мастера джаза

Такую инициативу озвучил главный дирижер Московского джазового оркестра

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Академия может появиться на базе консерватории

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Академию джаза планируют открыть в Новосибирске. Как рассказал ТАСС главный дирижер Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман, к преподаванию планируется привлекать и выдающихся мастеров джаза — как российских, так и зарубежных, сообщили в среду в пресс-центре ТАСС.

— Академия джаза — будем искать либо место, либо это будет при каком-то учреждении образования, или это будет отдельная академия джаза, которая соберет лучших студентов Сибири, потому что Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению, — цитируют в ТАСС народного артиста.

Идея об академии была подана педагогами джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова и была поддержана, в ближайшее время планируется проработать дорожную карту. Бутман пояснил, что новосибирская Академия джаза будет развиваться в тесном контакте с московской.

— Мы будем предлагать наш опыт, смотреть, кто сможет здесь преподавать. Конечно, будем привлекать и выдающихся мастеров джаза — как из России, так и зарубежных. Это работа, которую уже, в принципе, понятно, как ее делать, — сказал дирижер.

Академия может быть создана как отдельное учебное заведение, так и на базе Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Выступление Ларисы Долиной, Игоря Бутмана и других джазовых артистов на концерте (12+) в честь 100-летия российского джаза в Новосибирске оценили в 3,5 миллиона рублей.

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