Академию джаза планируют открыть в Новосибирске — преподавать там будут выдающиеся мастера джаза

Академию джаза планируют открыть в Новосибирске. Как рассказал ТАСС главный дирижер Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман, к преподаванию планируется привлекать и выдающихся мастеров джаза — как российских, так и зарубежных, сообщили в среду в пресс-центре ТАСС.

— Академия джаза — будем искать либо место, либо это будет при каком-то учреждении образования, или это будет отдельная академия джаза, которая соберет лучших студентов Сибири, потому что Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению, — цитируют в ТАСС народного артиста.