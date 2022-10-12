Академию джаза планируют открыть
в Новосибирске — преподавать там будут выдающиеся мастера джаза
Такую инициативу озвучил главный дирижер Московского джазового оркестра
Академию джаза планируют открыть в Новосибирске. Как рассказал ТАСС главный дирижер Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман, к преподаванию планируется привлекать и выдающихся мастеров джаза — как российских, так и зарубежных, сообщили в среду в пресс-центре ТАСС.
— Академия джаза — будем искать либо место, либо это будет при каком-то учреждении образования, или это будет отдельная академия джаза, которая соберет лучших студентов Сибири, потому что Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению, — цитируют в ТАСС народного артиста.
Идея об академии была подана педагогами джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа имени
— Мы будем предлагать наш опыт, смотреть, кто сможет здесь преподавать. Конечно, будем привлекать и выдающихся мастеров джаза — как из России, так и зарубежных. Это работа, которую уже, в принципе, понятно, как ее делать, — сказал дирижер.
Академия может быть создана как отдельное учебное заведение, так и на базе Новосибирской государственной консерватории имени
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