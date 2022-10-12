Выступление столичных звезд шоу-бизнеса в Новосибирске оценили в 3,5 миллиона — в честь чего концерт
Мероприятие проходит при поддержке Минкульта НСО
Выступление Ларисы Долиной, Игоря Бутмана и других джазовых артистов на концерте (12+) в честь 100-летия российского джаза в Новосибирске оценили в 3,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
По данным сайта, в стоимость входят услуги по исполнению музыкальных произведений во время репетиций, подготовки и проведения мероприятия, посвященного 100-летию российского джаза, в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания Новосибирской области. Заказчиком выступает Новосибирская государственная филармония, которая потратит на концерт 3,5 миллиона рублей.
В документе указано, что деньги потратили на концерт саксофониста Игоря Бутмана, певицы Ларисы Долиной, Московского джазового оркестра и шести музыкантов.
На сайте Новосибирской филармонии говорится, что организаторами концерта являются фонд Игоря Бутмана и ООО «Творческая мастерская «Сцена». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новосибирской области.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Творческая мастерская «Сцена» принадлежит Светлане Гороховой, но конец 2021 года баланс компании составил 6 млн рублей, чистый убыток — 790 тысяч рублей. У Фонда Игоря Бутмана выручка на конец 2021 года — 23,4 млн рублей, чистый убыток — 2,1 млн рублей.
Выступление Полины Гагариной оценили выше — 8,9 миллионов рублей. В эту сумму входят гонорары певицы и ее размещение в городе.