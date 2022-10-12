Выступление столичных звезд шоу-бизнеса в Новосибирске оценили в 3,5 миллиона — в честь чего концерт

По данным сайта, в стоимость входят услуги по исполнению музыкальных произведений во время репетиций, подготовки и проведения мероприятия, посвященного 100-летию российского джаза, в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания Новосибирской области. Заказчиком выступает Новосибирская государственная филармония, которая потратит на концерт 3,5 миллиона рублей.