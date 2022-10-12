В мэрии Новосибирска объяснили, кому возместят расходы на мобилизацию — деньги получат не все
В мэрии уточнили, что получить деньги смогут люди в тяжелой жизненной ситуации
В мэрии Новосибирска уточнили условия для получения денег, которые семьи потратили на обмундирование для военнослужащих. Информация об изменениях была опубликована вечером 12 октября в официальном закрытом telegram-канале для прессы.
— Уточняем информацию, прозвучавшую на пресс-конференции начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой. Обращаем внимание, что возмещение расходов семьи на обмундирование для военнослужащих предоставляется только в случае выявления трудной жизненной ситуации, — отметили в мэрии Новосибирска.
На пресс-конференции утром 12 октября условие «трудная жизненная ситуация» не звучало.
Как отметили в мэрии Новосибирска, в функции департамента по социальной политике входят полномочия по оказанию социальной помощи и поддержки льготным категориям граждан, то есть гражданам в трудной жизненной ситуации.
— В рамках разработки комплекса мер по поддержке семей мобилизованных граждан установлена дополнительная мера социальной поддержки жителям города Новосибирска — оказание социальной помощи лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации». Реализация данной меры социальной поддержки осуществляется в соответствии с Порядком, носит заявительный характер, где предусмотрен минимальный пакет предоставляемых документов, — отметили в мэрии Новосибирска.
Чтобы получить социальную помощь, в мэрию Новосибирска нужно предоставить: письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя; паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя; документы, подтверждающие расходы (чеки или иные бумаги могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе).
Если нет документов, которые подтверждают расходы, то помощь будет оказана в размере 20 тысяч рублей.
— Исходя из принципа адресности социальной помощи, размер финансовой поддержки из средств местного бюджета индивидуален, определяется в каждом конкретном случае с учетом объективной оценки жизненной ситуации и социального статуса заявителей (Порядок не содержит положения об оказании социальной помощи в размере 100% компенсации расходов), — отметили в мэрии Новосибирска.
Решение об оказании помощи будет принимать межведомственная комиссия по оказанию социальной помощи при департаменте по социальной политике Новосибирска. Заседания комиссии будут проводиться еженедельно. Срок перечисления средств на счета заявителей — 10 дней.
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