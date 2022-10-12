В мэрии Новосибирска объяснили, кому возместят расходы на мобилизацию — деньги получат не все

В мэрии Новосибирска уточнили условия для получения денег, которые семьи потратили на обмундирование для военнослужащих. Информация об изменениях была опубликована вечером 12 октября в официальном закрытом telegram-канале для прессы.

— Уточняем информацию, прозвучавшую на пресс-конференции начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой. Обращаем внимание, что возмещение расходов семьи на обмундирование для военнослужащих предоставляется только в случае выявления трудной жизненной ситуации, — отметили в мэрии Новосибирска.