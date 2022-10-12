Семьям мобилизованных вернут деньги за берцы и термобелье — как получить помощь в Новосибирске

Сейчас для получения компенсаций новосибирцам нужно предоставить: паспорт, справку из военкомата и чеки. Но уже на этой неделе будет подписано постановление об упрощенном порядке.

— Оно согласовано и передано на подпись мэру. После подписания для получения всех видов помощи семья мобилизованного жителя Новосибирска должна будет предоставить только удостоверение личности. Как правило, граждане приносят чеки за покупки, но это не является обязательным условием, — добавила чиновница. — Нет максимальной суммы. В среднем помощь оказывается в размере от 20 до 100 тысяч рублей на семью по всем видам помощи.