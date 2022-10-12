Семьям мобилизованных вернут деньги за берцы и термобелье — как получить помощь в Новосибирске
Из городского бюджета выделили средства на компенсацию расходов на форму
Мэрия Новосибирска вернет семьям мобилизованных жителей деньги, потраченные на покупку формы и лекарств. Об этом сегодня во время пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» сообщила начальник Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.
— Сейчас достаточно большое количество граждан потратило средства на подготовку членов семей для службы в армии. Соответственно, мы предусматриваем компенсацию затрат на приобретение обмундирования, каких-то лекарственных средств и так далее, — объяснила Ольга Незамаева. — Компенсационные выплаты, включая форму, — это выплаты бюджета города Новосибирска.
Сейчас для получения компенсаций новосибирцам нужно предоставить: паспорт, справку из военкомата и чеки. Но уже на этой неделе будет подписано постановление об упрощенном порядке.
— Оно согласовано и передано на подпись мэру. После подписания для получения всех видов помощи семья мобилизованного жителя Новосибирска должна будет предоставить только удостоверение личности. Как правило, граждане приносят чеки за покупки, но это не является обязательным условием, — добавила чиновница. — Нет максимальной суммы. В среднем помощь оказывается в размере от 20 до 100 тысяч рублей на семью по всем видам помощи.
Также семьям мобилизованных помогут в покупке одежды и обуви, трат на лечение, необходимый ремонт жилого помещения, подготовку ребенка к школе, приобретение бытовой техники, устранение аварийной ситуации.
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Сборы мобилизованных легли на плечи их родственников. По их словам, они тратят десятки тысяч рублей на военную экипировку, теплую одежду и аптечку. Закупают даже посуду и газовые горелки, которые могут пригодиться их близким в учебном лагере. О том, почему они это делают, что именно покупают и где находят явно дефицитные вещи (например, бронежилеты), они рассказали НГС.
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