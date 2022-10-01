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Автозак пригнали на площадь Ленина и выставили ограждения в Новосибирске

Также рядом стоит скорая помощь

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Полицейские машины стоят с краю дороги

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На площади Ленина в Новосибирске припарковались автозак и полицейский автомобиль. Они стоят со спецсигналами напротив театра оперы и балета.

Машины были замечены сегодня, 1 октября. Рядом стоит также автомобиль скорой помощи. Подход к памятникам огорожен.

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей

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У площади работают сотрудники ГИБДД.

Днем 24 сентября в Новосибирске также были замечены наряды полиции и ограждения на площади Ленина. Они собрались в центре города около 15:00.

В тот же вечер в Новосибирске перед оперным театром люди встали в хоровод и спели песни. После этого их вытеснили с площади сотрудники полиции.

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