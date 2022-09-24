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На площади Ленина в Новосибирске выставили ограждения

Рядом находятся полицейские машины

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Со стороны мэрии стоят автобусы и легковые машины

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Днем 24 сентября в Новосибирске заметили наряды полиции и ограждения на площади Ленина. Они собрались в центре города около 15:00.

На месте находятся люди в форме

На месте находятся люди в форме

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В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно назвать причины установки ограждений и сбора патрульных машин. Корреспондента попросили обратиться позже.

На этой неделе полицейские машины выстраивались на площади Ленина 21 сентября. Тогда там заметили легковые авто и автобусы.

ОгражденияПлощадь ЛенинаПолиция
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