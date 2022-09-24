На площади Ленина в Новосибирске выставили ограждения
Рядом находятся полицейские машины
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Днем 24 сентября в Новосибирске заметили наряды полиции и ограждения на площади Ленина. Они собрались в центре города около 15:00.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно назвать причины установки ограждений и сбора патрульных машин. Корреспондента попросили обратиться позже.
На этой неделе полицейские машины выстраивались на площади Ленина 21 сентября. Тогда там заметили легковые авто и автобусы.