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Тема дняПолиция увела новосибирцев с площади Ленина
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Новосибирцы встали в хоровод на площади Ленина и спели детские песни — их вытеснила полиция

Люди спели «В лесу родилась елочка» и «Пусть всегда будет солнце»

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24 сентября на площади Ленина водили хоровод под присмотром полиции

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Сегодня вечером, 24 сентября, в Новосибирске перед оперным театром люди встали в хоровод и спели песни. После этого их вытеснили с площади сотрудники полиции.

Собравшиеся спели песни «В лесу родилась елочка» и «Пусть всегда будет солнце». Цель их выступления не озвучивалась. Во время хоровода рядом с людьми стояли сотрудники полиции, которые в громкоговоритель сообщали о том, что люди участвуют в несогласованном публичном мероприятии, а также требовали его прекратить.

После того как участники не выполнили требования сотрудников правоохранительных органов, часть из них вытеснили с территории перед оперным театром и увели.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, есть ли задержанные участники акции. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.

Ранее днем в Новосибирске выставили пешеходные ограждения рядом с площадью Ленина. В полиции не объяснили, зачем они нужны.

Оперный театрПлощадь ЛенинаХоровод
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