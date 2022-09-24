Новосибирцы встали в хоровод на площади Ленина и спели детские песни — их вытеснила полиция

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, есть ли задержанные участники акции. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.

Ранее днем в Новосибирске выставили пешеходные ограждения рядом с площадью Ленина. В полиции не объяснили, зачем они нужны.