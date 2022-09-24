Новосибирцы встали в хоровод на площади Ленина и спели детские песни — их вытеснила полиция
Люди спели «В лесу родилась елочка» и «Пусть всегда будет солнце»
Сегодня вечером, 24 сентября, в Новосибирске перед оперным театром люди встали в хоровод и спели песни. После этого их вытеснили с площади сотрудники полиции.
Собравшиеся спели песни «В лесу родилась елочка» и «Пусть всегда будет солнце». Цель их выступления не озвучивалась. Во время хоровода рядом с людьми стояли сотрудники полиции, которые в громкоговоритель сообщали о том, что люди участвуют в несогласованном публичном мероприятии, а также требовали его прекратить.
После того как участники не выполнили требования сотрудников правоохранительных органов, часть из них вытеснили с территории перед оперным театром и увели.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, есть ли задержанные участники акции. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
Ранее днем в Новосибирске выставили пешеходные ограждения рядом с площадью Ленина. В полиции не объяснили, зачем они нужны.