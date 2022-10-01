США ввели санкции против новосибирских сенаторов Карелина и Городецкого
Документ опубликован на сайте американского Минфина
Оба члена Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Городецкий и Александр Карелин вошли в новый санкционный список США. Документ был опубликован после подписания документов о включении в состав России территорий ЛДНР, Запорожья и Херсона.
Заявление можно увидеть на сайте американского Минфина.
В списке также — глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, супруга и дочери министра обороны Сергея Шойгу, жена и сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко, жена и дочь губернатора Санкт-Петербурга.
Президент России и главы ДНР, ЛНР, а также главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей вчера днем подписали документы о включении территорий в состав России. Перед этим Владимир Путин выступил с большой речью. Мы выбрали самое главное из речи.
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Ранее Владимир Городецкий и Александр Карелин уже попадали в санкционные списки, но только Евросоюза. Владимир Городецкий назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.