Только один день: рядом с цирком в Новосибирске откроется общегородская ярмарка
Можно будет купить дикоросы и деликатесы от местных производителей
В Новосибирске в субботу, 1 октября, откроется общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка (0+). Она будет работать возле Новосибирского цирка на Челюскинцев, 21 с 10 утра и до 16 часов.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, организаторы ярмарки — мэрия и администрация Центрального округа по Заельцовскому, Железнодорожному и Центральному районам.
— В работе ярмарки примут участие организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Новосибирска и Новосибирской области, — уточнили в мэрии.
На ярмарке можно будет купить овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мед, посадочный материал, мясную, рыбную, молочную продукцию, а также хлеб и хлебобулочные изделия.
В Новосибирске с 15 сентября по 16 октября проходят несколько ярмарок в Калининском районе (0+). На них можно купить продукты от местных фермеров: фрукты, мед, овощи и другие продукты.