Сроки ремонта тротуаров на проспекте Карла Маркса продлили из-за обилия киосков
Ранее планировалось, что работы закончатся 30 сентября
Ремонт проспекта Карла Маркса в Новосибирске завершат в октябре. Об этом мэр Новосибирска заявил на сессии горсовета 28 сентября. Ранее в мэрии говорили, что ремонт завершат 30 сентября.
— Я ставил задачу замостить и отремонтировать те части тротуаров, которые примыкают к учебным заведениям. Мы понимали, что весь участок невозможно сделать. Окончание работ в соответствии с контрактом — октябрь. И, безусловно, справляются, всё идет по плану. Есть некоторые трудности, особенности на территории, прилегающей к площади Маркса. Это связано с обилием торговых ларьков, это не всегда ларьки — кибитки. С этим столкнулись. Приходится подрядчику работать ночью. Будет выполнено в срок, сомнений нет, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В своем телеграм-канале летом мэр говорил, что тротуары и асфальт выложат к 1 сентября. Как позже пояснили в пресс-службе мэрии, он имел в виду не весь участок.
Ремонтом тротуаров занимается компания ООО «Дорсиб плюс». До компании «Дорсиб плюс» корреспондент НГС не смогла дозвониться. «Дорсибу» выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, сумма штрафных санкций составила 100 тысяч рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.
Проспект Дзержинского починили только до районной администрации. Сначала на проспекте устроили странный ямочный ремонт, затем автомобилисты пробивали там колеса, и вот теперь недостатки устранены. Что хорошего в этом ремонте, а что плохого — рассказал Дмитрий Косенко.