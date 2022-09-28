Сроки ремонта тротуаров на проспекте Карла Маркса продлили из-за обилия киосков

Ремонт проспекта Карла Маркса в Новосибирске завершат в октябре. Об этом мэр Новосибирска заявил на сессии горсовета 28 сентября. Ранее в мэрии говорили, что ремонт завершат 30 сентября.

— Я ставил задачу замостить и отремонтировать те части тротуаров, которые примыкают к учебным заведениям. Мы понимали, что весь участок невозможно сделать. Окончание работ в соответствии с контрактом — октябрь. И, безусловно, справляются, всё идет по плану. Есть некоторые трудности, особенности на территории, прилегающей к площади Маркса. Это связано с обилием торговых ларьков, это не всегда ларьки — кибитки. С этим столкнулись. Приходится подрядчику работать ночью. Будет выполнено в срок, сомнений нет, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.