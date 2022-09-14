Четыре автобуса изменят маршрут до
20 декабря в Новосибирске
Часть улицы Гидромонтажной в Советском районе на
Четыре автобусных маршрута изменят с
Движение в Советском районе Новосибирска закроют на улице Гидромонтажной, от дома
- № 45, 45к, 48 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее — по действующей схеме;
- № 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее — по действующей схеме.
— Проезд для автомобилей на время проведения работ также будет закрыт, — напомнили в мэрии.
Ранее НГС писал о том, что из-за строительства