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Четыре автобуса изменят маршрут до 20 декабря в Новосибирске

Часть улицы Гидромонтажной в Советском районе на 3 месяца перекроют из-за работ на теплотрассе

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Объезжать разрытый участок дороги автобусы будут по соседним улицам

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Четыре автобусных маршрута изменят с 15 сентября по 20 декабря 2022 года из-за работ на теплотрассе. Об этом вчера, 13 сентября 2022 года, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Движение в Советском районе Новосибирска закроют на улице Гидромонтажной, от дома № 44 до улицы Энгельса, проходящие по ней автобусы будут двигаться в объезд:

  • № 45, 45к, 48 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее — по действующей схеме;
  • № 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее — по действующей схеме.

— Проезд для автомобилей на время проведения работ также будет закрыт, — напомнили в мэрии.

Ранее НГС писал о том, что из-за строительства 4-го моста ограничат движение на проезде Энергетиков с 8 по 11 октября.

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