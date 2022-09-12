В Новосибирске расселили жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа
В аварийном доме проживало 23 человека
Мэрия Новосибирска расселила жильцов дома № 6б по улице Красносельской, которые пострадали от взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.
— За предоставлением жилых помещений обратились 4 семьи из квартир № 2, 3, 7, 8 дома № 6б на ул. Красносельской. Жильцам квартир № 7, 8 предоставлены жилые помещения в общежитии на ул. Лермонтова, 47. Жильцы квартиры № 3 до настоящего времени рассматривают варианты жилых помещений городского фонда. Жильцы квартиры № 2 письменно отказались от предоставления жилого помещения из фонда, — отметили в мэрии.
Напомним, 5 сентября в доме, построенном в 1950 году, взорвался газовый котел. От взрыва никто не пострадал, на канализацию дома поставили заглушку. Здание признано аварийным, жильцов должны расселить до 2023 года. По данным мэрии в доме проживало 23 человека.
В декабре прошлого года в результате взрыва газа в жилом доме в Тогучине пострадал человек. После хлопка в квартире возник пожар, в котором сильно обгорел собственник жилья.