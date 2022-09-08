10 атмосферных фото обмелевшей Оби — посмотрите, как сейчас выглядит река
Из-за обмеления «Речфлот» отменил несколько остановок
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В этом году река Обь обмелела раньше срока. Из-за этого несколько остановок на водном маршруте закрыты для пассажирского теплохода. Там, где еще пару недель назад была вода, теперь видно дно реки.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся у Октябрьского моста и сделал множество атмосферных кадров.
Ранее журналисты НГС протестировали работу речного транспорта, на котором можно добираться на работу без пробок.