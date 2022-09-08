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10 атмосферных фото обмелевшей Оби — посмотрите, как сейчас выглядит река

Из-за обмеления «Речфлот» отменил несколько остановок

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Низкий уровень воды открыл больше мест для прогулок и фотосессий

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В этом году река Обь обмелела раньше срока. Из-за этого несколько остановок на водном маршруте закрыты для пассажирского теплохода. Там, где еще пару недель назад была вода, теперь видно дно реки.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся у Октябрьского моста и сделал множество атмосферных кадров.

Где еще недавно была вода, виднеется дно реки

Где еще недавно была вода, виднеется дно реки

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У новосибирцев появилась редкая возможность погулять по дну Оби

У новосибирцев появилась редкая возможность погулять по дну Оби

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В осенний период уровень воды в Оби значительно падает

В осенний период уровень воды в Оби значительно падает

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По всему берегу появились небольшие заводи

По всему берегу появились небольшие заводи

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Сейчас можно подойти совсем близко к опорам

Сейчас можно подойти совсем близко к опорам

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Для больших барж в это время река становится непроходимой

Для больших барж в это время река становится непроходимой

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Обмеление реки дало больше пищи для птиц

Обмеление реки дало больше пищи для птиц

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Некоторые новосибирцы успевают делать впечатляющие фото у самого края воды

Некоторые новосибирцы успевают делать впечатляющие фото у самого края воды

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А некоторые прямо на машине подъезжают к реке и устраивают пикники

А некоторые прямо на машине подъезжают к реке и устраивают пикники

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С Михайловской набережной хорошо видно, как обмелела Обь

С Михайловской набережной хорошо видно, как обмелела Обь

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Ранее журналисты НГС протестировали работу речного транспорта, на котором можно добираться на работу без пробок.

Река ОбьОбмеление Оби
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