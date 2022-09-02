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Недостроенный ДК на Маркса ломают огромными крюками — семь эпичных фото

Здание было почти достроено в начале 2000-х, но с тех пор стояло без дела

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Недостроенный ДК на площади Маркса снесли уже на треть

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В Новосибирске продолжаются работы по сносу здания недостроенного Дворца культуры на площади Карла Маркса. Покончив с левым крылом, рабочие взялись за центральную часть сооружения.

Здание ДК начало строиться еще в начале 80-х годов прошлого века, но потом стройка оказалась замороженной. До его нынешнего (точнее недавнего) вида его довели только в конце 90-х, но и тогда дело застопорилось на этапе внутренней отделки.

Работы по демонтажу ведутся сравнительно тихо

Работы по демонтажу ведутся сравнительно тихо

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Внешне почти готовое, но непригодное к использованию здание простояло 20 лет. У него сменялись собственники, но никто из них так и не попытался достроить этот объект и найти ему какое-то применение.

Здание буквально выгрызают по частям

Здание буквально выгрызают по частям

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Новый хозяин недостроя решил, что проще будет разобрать безнадежно устаревшее сооружение и построить что-то новое. Работы по сносу здания, которое начинало возводиться как Дворец культуры завода «Сибсельмаш», начались еще в первой половине июля.

Строительством занимается ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого берега"». Компания на 100% принадлежит ООО «СВГ-инвест» (аббревиатура от первых букв фамилий владельцев: Андрея Воронова, Ольги Гребенюк и Тимура Саттарова). На конец 2021 года выручка «Центра Левого берега» составила 9,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 23 миллиона. Директор фирмы — Тимур Саттаров. Учредители «СВГ-Инвест» — те же трое предпринимателей. Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала застройщику в апреле 2022 года.

Лишь изредка слышен шум падающих крупных кусков стен

Лишь изредка слышен шум падающих крупных кусков стен

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Поначалу разбор конструкций вели осторожно, отделяя железобетонные конструкции при помощи отбойных молотков и подъемных кранов. Но потом в ход пошло специальное оборудование, с помощью которого рабочие ломают стены большими крюками на длинной стреле крана.

Сейчас на объекте работают сразу несколько кранов и экскаваторов

Сейчас на объекте работают сразу несколько кранов и экскаваторов

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На более низком уровне действуют обычные экскаваторы, работающие ковшом. Чтобы уменьшить количество пыли, рушащиеся конструкции поливают водой.

Простоявшее 20 лет сооружение превращается в груду мусора

Простоявшее 20 лет сооружение превращается в груду мусора

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Потом этот мусор грузится на самосвалы и вывозится с площадки. Левое (если стоять лицом к зданию) крыло уже снесено таким образом фактически до уровня фундамента.

Вид на разрушаемое здание со стороны ТЦ «Гранит»

Вид на разрушаемое здание со стороны ТЦ «Гранит»

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Недостроенный ДК Сибсельмаш — самое крупное сооружение непромышленного назначения, которые когда-либо сносилось в Новосибирске за последние 30 лет, но далеко не единственное. Так, в июне этого года было снесено здание школы № 57, которое было признано аварийным.

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