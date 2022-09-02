Недостроенный ДК на Маркса ломают огромными крюками — семь эпичных фото

В Новосибирске продолжаются работы по сносу здания недостроенного Дворца культуры на площади Карла Маркса. Покончив с левым крылом, рабочие взялись за центральную часть сооружения.



Здание ДК начало строиться еще в начале 80-х годов прошлого века, но потом стройка оказалась замороженной. До его нынешнего (точнее недавнего) вида его довели только в конце 90-х , но и тогда дело застопорилось на этапе внутренней отделки.