Недостроенный ДК на Маркса ломают огромными крюками — семь эпичных фото
Здание было почти достроено в начале
В Новосибирске продолжаются работы по сносу здания недостроенного Дворца культуры на площади Карла Маркса. Покончив с левым крылом, рабочие взялись за центральную часть сооружения.
Здание ДК начало строиться еще в начале
Внешне почти готовое, но непригодное к использованию здание простояло 20 лет. У него сменялись собственники, но никто из них так и не попытался достроить этот объект и найти ему какое-то применение.
Новый хозяин недостроя решил, что проще будет разобрать безнадежно устаревшее сооружение и построить что-то новое. Работы по сносу здания, которое начинало возводиться как Дворец культуры завода «Сибсельмаш», начались еще в первой половине июля.
Строительством занимается ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого берега"». Компания на 100% принадлежит ООО «СВГ-инвест» (аббревиатура от первых букв фамилий владельцев: Андрея Воронова, Ольги Гребенюк и Тимура Саттарова). На конец 2021 года выручка «Центра Левого берега» составила 9,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 23 миллиона. Директор фирмы — Тимур Саттаров. Учредители «СВГ-Инвест» — те же трое предпринимателей. Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала застройщику в апреле 2022 года.
Поначалу разбор конструкций вели осторожно, отделяя железобетонные конструкции при помощи отбойных молотков и подъемных кранов. Но потом в ход пошло специальное оборудование, с помощью которого рабочие ломают стены большими крюками на длинной стреле крана.
На более низком уровне действуют обычные экскаваторы, работающие ковшом. Чтобы уменьшить количество пыли, рушащиеся конструкции поливают водой.
Потом этот мусор грузится на самосвалы и вывозится с площадки. Левое (если стоять лицом к зданию) крыло уже снесено таким образом фактически до уровня фундамента.
Недостроенный ДК Сибсельмаш — самое крупное сооружение непромышленного назначения, которые когда-либо сносилось в Новосибирске за последние 30 лет, но далеко не единственное. Так, в июне этого года было снесено здание школы