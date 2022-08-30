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Мэрия назвала предварительную дату окончания купального сезона в Новосибирске

Он завершится, когда с водоемов уберут спасательные посты

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Пока спасатели продолжают работать на водных объектах

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В Новосибирске купальный сезон планируют завершить в середине сентября. Решение анонсировал департамент по ЧС мэрии.

— Согласовываем с Главным управлением МЧС. Предварительно, 14–15 сентября будем снимать спасательные посты, — сообщил во время аппаратного совещания 30 августа начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По его информации, сейчас температура воды в Обском водохранилище составляет 18,5 градуса, в Оби — 19,2 градуса. По данным Сергея Куценко, в ближайшие дни температура воздуха днем в Новосибирске будет держаться на уровне +28... +30 градусов.

Накануне, 29 августа, синоптики дали прогноз погоды на первую половину рабочей недели в Новосибирске. По их данным, в городе установился антициклон.

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