Мэрия назвала предварительную дату окончания купального сезона в Новосибирске
Он завершится, когда с водоемов уберут спасательные посты
В Новосибирске купальный сезон планируют завершить в середине сентября. Решение анонсировал департамент по ЧС мэрии.
— Согласовываем с Главным управлением МЧС. Предварительно, 14–15 сентября будем снимать спасательные посты, — сообщил во время аппаратного совещания 30 августа начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
По его информации, сейчас температура воды в Обском водохранилище составляет 18,5 градуса, в Оби — 19,2 градуса. По данным Сергея Куценко, в ближайшие дни температура воздуха днем в Новосибирске будет держаться на уровне
Накануне, 29 августа, синоптики дали прогноз погоды на первую половину рабочей недели в Новосибирске. По их данным, в городе установился антициклон.