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Спецоперация на Украине

«Погиб давно»: спасатели нашли тело в Юго-Западном котловане в Новосибирске

Информации о пропаже людей в этом районе не было

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Инцидент произошел на прошлой неделе

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Спасатели Новосибирска обнаружили тело в Юго-Западном котловане. Об этом рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко 23 августа на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

— Погибший у нас на воде. Погиб давно. Информации и заявлений о пропажах не было. Был обнаружен спасателями в рамках патрулирования, — рассказал Сергей Куценко.

Оперативная группа передала информацию о найденном трупе полиции Новосибирской области.

Водолазы областной аварийно-спасательной службы обнаружили тело подростка, который пропал на реке Оби вечером 10 августа.

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