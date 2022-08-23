«Погиб давно»: спасатели нашли тело в Юго-Западном котловане в Новосибирске
Информации о пропаже людей в этом районе не было
Спасатели Новосибирска обнаружили тело в Юго-Западном котловане. Об этом рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко
— Погибший у нас на воде. Погиб давно. Информации и заявлений о пропажах не было. Был обнаружен спасателями в рамках патрулирования, — рассказал Сергей Куценко.
Оперативная группа передала информацию о найденном трупе полиции Новосибирской области.
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