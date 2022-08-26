Улицу Кошурникова перекроют из-за работ на теплотрассе — смотрим карту
Движение ограничат до 10 сентября
Движение в Центральном и Октябрьском районе Новосибирска изменится из-за работ на теплотрассах. Об этом сегодня, 26 августа 2022 рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
С 27 августа по 10 сентября проезжую часть улицы Кошурникова от дома 32 до дома 34 закроют для движения автомобилей из-за ремонта теплотрассы.
С 27 сентября по 13 октября работы по прокладке новой теплосети начнутся в Центральном районе. Сначала проезжую часть в районе Мичурина, 43 сузят на 3 метра, а внутриквартальный проезд возле этого же дома — на 1,5 метра, затем улицу Кольцова полностью закроют для движения в районе строящегося дома по адресу Мичурина 39 а, а проезжую часть улицы Мичурина от дома №41 до дома №39 временно сузят на 3 метра.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в пресс-центре мэрии.
Ранее НГС писал о том, как из-за аварийного ремонта теплотрассы на Вертковской пришлось перекрыть 4 улицы.