Улицу Кошурникова перекроют из-за работ на теплотрассе — смотрим карту

Движение в Центральном и Октябрьском районе Новосибирска изменится из-за работ на теплотрассах. Об этом сегодня, 26 августа 2022 рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.



С 27 августа по 10 сентября проезжую часть улицы Кошурникова от дома 32 до дома 34 закроют для движения автомобилей из-за ремонта теплотрассы.

С 27 сентября по 13 октября работы по прокладке новой теплосети начнутся в Центральном районе. Сначала проезжую часть в районе Мичурина, 43 сузят на 3 метра, а внутриквартальный проезд возле этого же дома — на 1,5 метра, затем улицу Кольцова полностью закроют для движения в районе строящегося дома по адресу Мичурина 39 а, а проезжую часть улицы Мичурина от дома №41 до дома №39 временно сузят на 3 метра.