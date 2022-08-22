Под Новосибирском решили не открывать исправительный центр рядом со школой

На прошлой неделе корреспондент НГС Павел Пешков посетил встречу с жителями Искитима, на которой обсуждали открытие исправительного центра. Люди объяснили, почему выступают против такого решения, а руководитель Новосибирской птицефабрики рассказала, что предприятию не хватает работников. Читайте подробности в репортаже.