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Под Новосибирском решили не открывать исправительный центр рядом со школой

В здании в Искитиме будут жить работники птицефабрики

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В здании мог появиться исправительный центр

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После общественных обсуждений в Искитиме отказались от строительства исправительного центра в Шипуновском микрорайоне. Его планировали открыть рядом со школой и детским садом.

Встреча горожан, представителей ГУФСИНа, прокуратуры, МВД, мэра Искитима Сергея Завражина и сотрудников Новосибирской птицефабрики, которой принадлежит здание, прошла 17 августа. Через два дня глава города опубликовал пост на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». Он сообщил, что в здании, которое хотели отдать под исправительный центр, будут жить сотрудники Новосибирской птицефабрики.

— Подводя итог, подчеркнул, что сразу же с первых сигналов от жителей, которые появились еще в социальных сетях, в администрации города началась работа по принятию мер. Мы сразу же вышли на собственника здания, на ГУФСИН, начали работать с правительством Новосибирской области. Полпредство РФ в СФО тоже в курсе. В результате совместной работы и родилось такое решение: исправительный центр в Шипуновском микрорайоне открываться не будет. На этом предлагаю поставить точку, — написал Сергей Завражин.

Он также передал слова главы Новосибирской птицефабрики Галины Лупановой о том, что в здании на улице Прорабской, 13 будут жить сотрудники, которые приезжают из отдаленных районов.

На прошлой неделе корреспондент НГС Павел Пешков посетил встречу с жителями Искитима, на которой обсуждали открытие исправительного центра. Люди объяснили, почему выступают против такого решения, а руководитель Новосибирской птицефабрики рассказала, что предприятию не хватает работников. Читайте подробности в репортаже.

ИскитимИсправительный центрНовосибирская птицефабрика
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