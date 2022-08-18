Рядом со школой открывают исправительный центр для осужденных — репортаж с протестующими жителями Искитима

— Жители недовольны и понятно почему. Город и так не самый лучший, мы все знаем его историю. Он только начал подниматься общими усилиями, как сейчас бизнес своим решением хочет превратить город в зону. Люди с этим не согласны, будем бороться законными методами, но есть участники, которые готовы организовывать митинги и палаточные городки, — говорит местная жительница Елена Эйрих.



По её словам, горожане переживают, что проживание осужденных вблизи домов, а главное, школы и детского сада приведет к обострению обстановки в городе.