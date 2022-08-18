Рядом со школой открывают исправительный центр для осужденных — репортаж с протестующими жителями Искитима

С виду непримечательная школа в Шипуновском микрорайоне Искитима, вечером 17 августа стала местом, где вспыхивали споры и конфликты. Десятки местных жителей собрались в спортзале учебного заведения лишь с одной целью — не дать открыться исправительному центру, в котором будут жить осужденные. На встречу с горожанами для урегулирования вопроса приехали представители ГУФСИН, прокуратуры, МВД, сотрудники «Новосибирской птицефабрики», которой и принадлежит здание, где планируют разместить заключенных, а также мэр Искитима. К какому решению привело собрание, разбирался журналист НГС.
— Жители недовольны и понятно почему. Город и так не самый лучший, мы все знаем его историю. Он только начал подниматься общими усилиями, как сейчас бизнес своим решением хочет превратить город в зону. Люди с этим не согласны, будем бороться законными методами, но есть участники, которые готовы организовывать митинги и палаточные городки, — говорит местная жительница Елена Эйрих.
По её словам, горожане переживают, что проживание осужденных вблизи домов, а главное, школы и детского сада приведет к обострению обстановки в городе.
Первыми рассказать, почему исправительный центр все же стоит открыть, решили представители «Новосибирской птицефабрики». Как заявила заместитель генерального директора компании Галина Лупанова, организации не хватает сотрудников, даже высокие зарплаты не привлекают людей, поэтому и было решено привлечь осужденных:
— Ситуация следующая. Все знают, что существует жесткая нехватка кадров. Порядка четырех тысяч у нас работают из Искитима и района, наша ежемесячная потребность в кадрах не уменьшается, а возрастает, около 300 людей нам не хватает. Мы на протяжении полутора лет работаем с двумя центрами и возим людей из Новосибирска. В данном случае для нас это затратное мероприятие с точки зрения логистики.
Не успела замдиректора закончить, как в зале поднялась волна возмущения. Люди в зале заявили, что предприятие ставит свои интересы выше потребностей людей.
По словам местных жителей, они волнуются, что осужденные свободно смогут передвигаться по Искитиму в любое время. Развеять их сомнения о работе исправительного центра попытался начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ГУФСИН РФ по Новосибирской области Денис Репной. По его словам, за осужденными круглосуточно будут следить сотрудники ГУФСИН, также контингенту, который будет жить в исправительном центре, запрещено самовольно покидать его стены и распивать алкоголь. Нарушение этих правил влечет возврат в колонии.
Но самые жаркие дискуссии и споры начались, когда гражданам дали возможность задать интересующие вопросы. Одним из первых на повестке стал вопрос о том, кто стал инициатором открытия центра в Искитиме. Ответ на него вызвал бурную реакцию.
— Инициатор — это президент Российской федерации, — заявил Денис Репной.
После все же оказалось, что инициатива принадлежит местному ГУФСИН.
Десятки вопросов и неточные ответы еще больше вызывали недовольство граждан. Некоторые горожане просили сотрудников ГУФСИН пристально подбирать контингент, который будет жить в исправительном центре.
— Когда начали изучать происходящее, то поняли, что от жителей мало что зависит, но хотелось бы чтобы при согласовании открытия таких исправительных центров учитывали, что здесь находятся дети. Мы просили здесь размещать лиц, которые совершили легкие преступления, — пояснила общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Искитиме Ирина Долбнева.
Так и не придя к единому решению проблемы, в споры включился начальник межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» Сергей Елагин. Он лично пообещал гражданам, что свяжется с высшим руководством МВД и ГУФСИН, чтобы решить вопрос об открытии учреждения.
Несмотря на встречу, местные жители уверены, что исправительный центр появится против их воли в Искитиме в ближайшее время. Горожане недоумевают и гадают, как будет протекать их соседство с осужденными.
— Я много лет строил дом, но теперь цена ему — ноль, так как он находится рядом с этим центром, и я вряд ли его продам. Его проще сжечь, выхода другого нет, — заявил один из местных жителей под конец встречи.
В прошлом году мы рассказывали, как и чем живут заключенные в колонии строгого режима — здесь сидят бывший журналист, послушник монастыря, сотрудник МЧС и еще 1300 человек. Они делают заборы для Оперного и скамейки для набережной, надеясь досрочно выйти на волю