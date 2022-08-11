Исправительный центр без колючей проволоки откроют в Искитиме рядом со школой и детским садом

Жители Шипуновского микрорайона в Искитиме пожаловались на открытие исправительного центра в черте города. Об этом НГС рассказала местный житель Илья Ребрик.



По словам мужчины, центр открывают в здании, где когда-то находилось общежитие. Мужчина отметил, что в здании уже провели ремонт, завезли мебель и установили видеокамеры.



— С 22 августа по первую неделю сентября будет заселение спецконтингента. Мы провели сход жителей, составили петицию и собираем подписи, чтобы открытия не было. Документ подписали уже больше 300 человек, — пояснил он.

