СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 60.45
eur 61.70
Тема дняНа ж/д станции пропало электричество
Все новости
Все новости

Исправительный центр без колючей проволоки откроют в Искитиме рядом со школой и детским садом

Мэр Искитима заявил, что не давал разрешения на открытие центра

778
Здание, где разместится исправительный центр, принадлежит АО «Новосибирская птицефабрика»

Здание, где разместится исправительный центр, принадлежит АО «Новосибирская птицефабрика»

Поделиться

Жители Шипуновского микрорайона в Искитиме пожаловались на открытие исправительного центра в черте города. Об этом НГС рассказала местный житель Илья Ребрик.

По словам мужчины, центр открывают в здании, где когда-то находилось общежитие. Мужчина отметил, что в здании уже провели ремонт, завезли мебель и установили видеокамеры.

— С 22 августа по первую неделю сентября будет заселение спецконтингента. Мы провели сход жителей, составили петицию и собираем подписи, чтобы открытия не было. Документ подписали уже больше 300 человек, — пояснил он.

Илья отметил, что жители микрорайона переживают из-за возможного роста преступности в округе после открытия центра.

— Это будет учреждение полуоткрытого типа, там будет один сотрудник. Вечером их привозят с работы, их никто не закрывает, они свободно ходят, где хотят, — рассказал Илья.

Но больше всего люди беспокоятся о местонахождении учреждения. По словам местной жительницы Светланы, общежитие, в котором открывают центр, находится буквально в 200 метрах от школы и детского сада.

— Об открытии мы узнали случайно 2 августа. Переживаем очень сильно за психическое и физическое здоровье детей, так как детский сад и школа находятся по соседству, и многие ребятишки ходят сами по себе, — отметила Светлана.

Мэр Искитима Сергей Завражин прояснил ситуацию по поводу открытия в Шипуновском микрорайоне исправительного центра ГУФСИНа. По словам главы города, здание общежития принадлежит АО «Новосибирская птицефабрика».

— Мной направлено письмо в адрес собственника о том, какие у него имеются намерения в дальнейшей эксплуатации данного здания. Мы попросили с ответом не затягивать, чтобы информацию получить в ближайшее время, — сказал Сергей Завражин.

Как отметил мэр, администрация города не давала разрешение на открытие исправительного центра. Глава города пояснил, что в ближайшее время он планирует встретиться с собственником здания.

Редакция НГС направила запрос в АО «Новосибирская птицефабрика» и в Главное управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. На момент публикации ответ не получен.

В конце июля заключенная женской колонии обратилась в ФСБ с просьбой о защите.

Тюрьма
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2