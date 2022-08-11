Исправительный центр без колючей проволоки откроют в Искитиме рядом со школой и детским садом
Мэр Искитима заявил, что не давал разрешения на открытие центра
Жители Шипуновского микрорайона в Искитиме пожаловались на открытие исправительного центра в черте города. Об этом НГС рассказала местный житель Илья Ребрик.
По словам мужчины, центр открывают в здании, где когда-то находилось общежитие. Мужчина отметил, что в здании уже провели ремонт, завезли мебель и установили видеокамеры.
— С 22 августа по первую неделю сентября будет заселение спецконтингента. Мы провели сход жителей, составили петицию и собираем подписи, чтобы открытия не было. Документ подписали уже больше 300 человек, — пояснил он.
Илья отметил, что жители микрорайона переживают из-за возможного роста преступности в округе после открытия центра.
— Это будет учреждение полуоткрытого типа, там будет один сотрудник. Вечером их привозят с работы, их никто не закрывает, они свободно ходят, где хотят, — рассказал Илья.
Но больше всего люди беспокоятся о местонахождении учреждения. По словам местной жительницы Светланы, общежитие, в котором открывают центр, находится буквально в 200 метрах от школы и детского сада.
— Об открытии мы узнали случайно 2 августа. Переживаем очень сильно за психическое и физическое здоровье детей, так как детский сад и школа находятся по соседству, и многие ребятишки ходят сами по себе, — отметила Светлана.
Мэр Искитима Сергей Завражин прояснил ситуацию по поводу открытия в Шипуновском микрорайоне исправительного центра ГУФСИНа. По словам главы города, здание общежития принадлежит АО «Новосибирская птицефабрика».
— Мной направлено письмо в адрес собственника о том, какие у него имеются намерения в дальнейшей эксплуатации данного здания. Мы попросили с ответом не затягивать, чтобы информацию получить в ближайшее время, — сказал Сергей Завражин.
Как отметил мэр, администрация города не давала разрешение на открытие исправительного центра. Глава города пояснил, что в ближайшее время он планирует встретиться с собственником здания.
Редакция НГС направила запрос в АО «Новосибирская птицефабрика» и в Главное управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. На момент публикации ответ не получен.
В конце июля заключенная женской колонии обратилась в ФСБ с просьбой о защите.