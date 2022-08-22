А можно вообще не платить? Проверьте, на что вы можете рассчитывать при оплате штрафа

Безусловно, счастливчиков, которые не ввязываются в разные передряги и не напарываются на штрафы, предостаточно. Но, по статистике, каждый год тех, кого привлекают к ответственности, насчитывается больше миллиона. Оштрафовать могут и за разбитое стекло, и за мелкую кражу в магазине, и (тренд последних лет, который, не исключено, скоро к нам снова вернется) за ненадетую в общественном месте маску. Причем штрафы бывают довольно существенными. Чтобы не заплатить лишнего, не помешает знать некоторые свои права, благодаря которым сумму можно заметно уменьшить, а то и вовсе избежать наказания. Надеемся, что вы никогда не попадете в подобную ситуацию, но на всякий случай не помешает проверить, какие у вас есть шансы отделаться легким испугом.