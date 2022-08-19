Стены детского приемного отделения разрисовали в Новосибирской областной больнице
Рисунки появились на стенах двух комнат, их сделали клоуны
Больничные клоуны разрисовали стены детского приемного отделения Новосибирской областной клинической больницы.
Теперь в отделении на стенах появились деревья и животные, чтобы яркими цветами и красками переключить внимание детей.
— Автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС» 9 лет создает комфортную игровую среду для маленьких пациентов. За это время команда создала целую службу заботы о детях в больнице: организовала визиты клоунов и педагогов-организаторов, занялась росписью стен в больницах и созданием игровых комнат, — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в период карантина, когда приходить в палаты было нельзя, организация придумывала новые способы развеселить пациентов: устраивали представления «под окнами», транслировали веселые спектакли через экран телевизора в игровой комнате отделения детской хирургии. А первым проектом по росписи стен была детская игровая комната. Она изначально задумывалось и для игр, и для обучения.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе трамвая