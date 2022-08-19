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Стены детского приемного отделения разрисовали в Новосибирской областной больнице

Рисунки появились на стенах двух комнат, их сделали клоуны

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В 2018 году областная больница стала одной из первых площадок, где волонтеры организации читали сказки и проводили творческие мастер-классы

В 2018 году областная больница стала одной из первых площадок, где волонтеры организации читали сказки и проводили творческие мастер-классы

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Больничные клоуны разрисовали стены детского приемного отделения Новосибирской областной клинической больницы.

Теперь в отделении на стенах появились деревья и животные, чтобы яркими цветами и красками переключить внимание детей.

— Автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС» 9 лет создает комфортную игровую среду для маленьких пациентов. За это время команда создала целую службу заботы о детях в больнице: организовала визиты клоунов и педагогов-организаторов, занялась росписью стен в больницах и созданием игровых комнат, — рассказали в пресс-службе.

Команда волонтеров с куратором и профессиональным художником придумали концепцию и за 3 месяца создали яркие авторские рисунки

Команда волонтеров с куратором и профессиональным художником придумали концепцию и за 3 месяца создали яркие авторские рисунки

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В пресс-службе добавили, что в период карантина, когда приходить в палаты было нельзя, организация придумывала новые способы развеселить пациентов: устраивали представления «под окнами», транслировали веселые спектакли через экран телевизора в игровой комнате отделения детской хирургии. А первым проектом по росписи стен была детская игровая комната. Она изначально задумывалось и для игр, и для обучения.

Концепцию придумали волонтеры вместе с профессиональным художником

Концепцию придумали волонтеры вместе с профессиональным художником

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Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе трамвая № 13.

Больничные клоуныОбластная больницаХудожники
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