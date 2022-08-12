Памятник Ленину отреставрируют в сквере «Гвардейский» в Пашино
Всего на реконструкцию сквера потратят 17 миллионов
В Новосибирске строители приступили к благоустройству сквера «Гвардейский» в Калининском районе. Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, в сквере асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, установят скамейки и видеонаблюдение и проведут дополнительное уличное освещение.
— В прошлом году мы сделали две площадки — детскую и спортивную. Сейчас занимаемся территорией вокруг памятника. Памятник Ленину мы отправим на реставрацию, — пояснила Терешкова.
Площадь проектируемой территории составляет 0,7 га. По словам вице-мэра, на участке высадят новые деревья, большую часть составят вязы перистые и березы бородавчатые. На реконструкцию сквера потратят 17 миллионов. Работы завершат 20 октября.
В Новосибирске согласовали с горожанами проект благоустройства территории рядом с Ельцовкой-1. Он будет расположен на участке от Красного проспекта до Ипподромской магистрали.