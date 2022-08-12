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Памятник Ленину отреставрируют в сквере «Гвардейский» в Пашино

Всего на реконструкцию сквера потратят 17 миллионов

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На реконструкцию сквера потратят 17 миллионов

На реконструкцию сквера потратят 17 миллионов

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В Новосибирске строители приступили к благоустройству сквера «Гвардейский» в Калининском районе. Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, в сквере асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, установят скамейки и видеонаблюдение и проведут дополнительное уличное освещение.

— В прошлом году мы сделали две площадки — детскую и спортивную. Сейчас занимаемся территорией вокруг памятника. Памятник Ленину мы отправим на реставрацию, — пояснила Терешкова.

Площадь проектируемой территории составляет 0,7 га. По словам вице-мэра, на участке высадят новые деревья, большую часть составят вязы перистые и березы бородавчатые. На реконструкцию сквера потратят 17 миллионов. Работы завершат 20 октября.

В Новосибирске согласовали с горожанами проект благоустройства территории рядом с Ельцовкой-1. Он будет расположен на участке от Красного проспекта до Ипподромской магистрали.

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