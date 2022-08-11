Мэр Новосибирска рассказал, где отдохнул во время своего отпуска
Анатолию Локтю удалось немного отдохнуть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился с НГС, смог ли он отдохнуть этим летом. Анатолию Локтю удалось взять небольшой отпуск.
— Я брал несколько дней — 10 дней — для того, чтобы немного отдохнуть. Большее время я не могу использовать, потому что у нас очень много дел и работа в городе кипит по многим программам. Прежде всего, по выполнению национальных проектов, наших областных, городских программ. Стараюсь использовать возможности на природе. Никуда за пределы Новосибирской области я не выезжал и практически не выезжаю, — отметил мэр.
Где именно он провел отпуск, мэр не стал конкретизировать, отметив, что хочет, чтобы это осталось «его секретом».
Новосибирцы тоже рассказали НГС, как они проводят это лето, почему выбрали именно такой отдых и во сколько он им обошелся. Их истории можно почитать здесь.