Турция за 340 тысяч и Алтай за 1,5: где отдыхают новосибирцы этим летом

Конечно, нравится море, климат. Для детей здесь созданы все условия: аквапарки, детские площадки, интересная анимация. Помимо пляжного отдыха есть много интересных исторических мест. Мы много лет закрывали для себя турецкое направление, предпочитая Европу. Оказывается, зря!



В текущей ситуации были страхи по поводу отношения людей. По факту никакой напряженной обстановки нет. Отношение самих турков к русским доброжелательное не только в отеле, но и за пределами. Карта «Мир» работает, в большинстве магазинов ее принимают. С учетом курса лиры цены более чем приятные.