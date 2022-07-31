Турция за 340 тысяч и Алтай за 1,5: где отдыхают новосибирцы этим летом
Кто-то любит комфорт и отели, а кто-то — безлюдные места и экстрим
Лето стремительно идет к своему завершению, и многие уже успели хорошо отдохнуть. Кто-то побывал у моря, а кто-то предпочел бескрайние поля в деревне. Новосибирцы рассказали НГС, как они проводят это лето, почему выбрали именно такой отдых и во сколько он им обошелся. Публикуем их истории.
Юлия: «Расстраивает наша авиация — много задержек рейсов»
Мы в отпуске вдвоем с сыном. У нас традиция: каждый год в июле мы едем вдвоем на море на 2 недели в хороший пятизвездочный отель — нам важен комфорт. В город Белек путевка обошлась в 340 тысяч рублей.
Конечно, нравится море, климат. Для детей здесь созданы все условия: аквапарки, детские площадки, интересная анимация. Помимо пляжного отдыха есть много интересных исторических мест. Мы много лет закрывали для себя турецкое направление, предпочитая Европу. Оказывается, зря!
В текущей ситуации были страхи по поводу отношения людей. По факту никакой напряженной обстановки нет. Отношение самих турков к русским доброжелательное не только в отеле, но и за пределами. Карта «Мир» работает, в большинстве магазинов ее принимают. С учетом курса лиры цены более чем приятные.
Расстраивает наша авиация — много задержек рейсов. Пледов в самолетах нет даже для детей. «Аэрофлот» хотя бы кормит на международных перелетах, в Red Wings же питания нет. Длительность перелета увеличена, так как облетают недружественные территории.
Алина: «Каждый год на сплав!»
На фото наш сплав по реке Томь в Кемеровской области, в городе Междуреченск. Туристическое место Лужба. Каждый год устраиваем сплав на две ночи — это уже традиция 5 лет подряд.
Мы родом из Междуреченска, весь город каждое лето сплавляется. По затратам выходит около 25 тысяч рублей.
Красивая природа, спокойная река, время вдвоем практически в диких условиях. Нам очень нравится, традицию нарушать не планируем.
Ольга: «Чем меньше туристов — тем лучше»
Лето я провожу в деревне в Тулинском поселке. У нас очень красивые здесь места и речка рядом. Мы с мужем любим такие труднодоступные места: раньше путешествовали на УАЗе, сейчас нет времени из-за стройки. Чем меньше туристов — тем лучше для нас. Всякие моря и курорты — вообще не наш формат.
Исследую местные красоты на квадроцикле. Квадроцикл для лета в деревне — лучший транспорт, не сравнить с машиной. И проходимость лучше, и свобода больше чувствуется. Можно доехать до таких мест, куда на машине не доберешься.
И мест красивых и интересных у нас ничуть не меньше, чем в какой-нибудь Турции. Было бы желание, а приключения и красоты всякие можно в любом месте найти.
Надежда: «Мини-поездка в Камень-на-Оби обошлась в 1,5 тысячи»
Мы из Новосибирска и были в Камне-на-Оби. Отдыхали всей семьей, была такая семейная мини-поездка. Ездили на машине, от села Кирза дорога заняла примерно час.
На самом деле потратили не так много, в пределах 1500 рублей. Остались очень довольны поездкой, были приятно удивлены тем, что много красивых зданий, которым уже очень много лет. Были удивлены тем, что там есть своеобразный парк с аттракционами. Катались на колесе обозрения, детям особенно понравилось. И плюсом еще можно считать чистый пляж и прекрасные виды.
Так как ехали с дачи, которая находится в селе Кирза, соответственно, передвигались на машине. Продукты перекусить взяли из дома, 1500 потратили только вот на колесо обозрения для 6 человек и какие-то свои нужды.
Что еще почитать о летнем отдыхе
После того, как многие привычные места летнего отдыха за рубежом стали труднодоступны, туристы ринулись на отечественные морские курорты. Почитав жалобы на дороговизну и отсутствие сервиса, обозреватель НГС решил сам поговорить с новосибирцами, которые уже успели отдохнуть на югах или делают это прямо сейчас.
Те, кто не может себе позволить отдых на море, могут на машине или вовсе на поезде съездить в самый старый город Новосибирской области, которому недавно исполнилось 300 лет.