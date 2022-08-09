«Золотые туры» на Байкал. Что предлагают россиянам, которые пропустили это лето

Сервисы бронирования туров каждый год включают озеро Байкал в рейтинги самых популярных мест для отдыха. И хотя лето уже вступило в свою завершающую стадию, всё еще есть шанс поймать последние теплые лучи байкальского солнца.

Федеральные и региональные туроператоры предлагают программы на любой вкус и кошелек. Журналисты портала «ИрСити» представили ситуацию, когда жителю Москвы или Санкт-Петербурга, другого региона России вдруг посреди августа захотелось отправиться на Байкал, и разобрались, что здесь можно посмотреть и сколько за это придется заплатить. Честно говоря, мы остались в шоке от цен, которые сопоставимы со стоимостью туров в Турцию.