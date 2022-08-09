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«Золотые туры» на Байкал. Что предлагают россиянам, которые пропустили это лето

Считаем расходы и хватаемся за голову

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Байкальские просторы — недешевое удовольствие

Байкальские просторы — недешевое удовольствие

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Сервисы бронирования туров каждый год включают озеро Байкал в рейтинги самых популярных мест для отдыха. И хотя лето уже вступило в свою завершающую стадию, всё еще есть шанс поймать последние теплые лучи байкальского солнца.

Федеральные и региональные туроператоры предлагают программы на любой вкус и кошелек. Журналисты портала «ИрСити» представили ситуацию, когда жителю Москвы или Санкт-Петербурга, другого региона России вдруг посреди августа захотелось отправиться на Байкал, и разобрались, что здесь можно посмотреть и сколько за это придется заплатить. Честно говоря, мы остались в шоке от цен, которые сопоставимы со стоимостью туров в Турцию.

При этом предложения по Байкалу особо не пестрят разнообразием. Туроператоры рассказывают об основных ярких точках в байкальском регионе: Иволгинский дацан, лежбище нерп на Ушканьих островах, остров Ольхон, Кругобайкальская железная дорога. В дополнение туристов завлекают водными экскурсиями, целебными источниками, архитектурой и буузами (позами). Насладиться Байкалом и местным колоритом, как правило, предлагают за неделю, но есть и короткие туры — в три-четыре дня.

На Байкал можно добраться самостоятельно. Согласно сервису «Ависейлс», самый дешевый авиабилет из Москвы в Иркутск в августе стоит 7,9–9,7 тысячи рублей, в Улан-Удэ — 7,5–8,5 тысячи. А из Санкт-Петербурга — 10,3–11,8 тысячи и 10,6–11,8 тысячи соответственно. Чартеры есть только у Бурятии — их предлагает туроператор FUN&SUN (программа действует до 2 сентября).

Увидеть байкальских нерп и не заморачиваться


Самый дорогой восьмидневный тур у FUN&SUN из Улан-Удэ стоит 146,7 тысячи рублей. За эти деньги вы получаете авиаперелет в Бурятию, две ночевки в трех-четырехзвездочных отелях в Улан-Удэ и пять ночевок на трехзвездочной турбазе в селе Новый Энхалук, питание, экскурсии по Улан-Удэ, в Иволгинский дацан, на остров Ольхон, а также на архипелаг Ушканьи острова, где расположено лежбище нерп.

Есть пять экскурсий за отдельную плату. Также дополнительно оплачиваются медстраховка и алкоголь.

На шестой день предусмотрена обзорная экскурсия по Улан-Удэ. Туристам предлагают посетить место основания Удинского острога, прогуляться по старинным улицам, увидеть крупнейшую в мире скульптуру головы Владимира Ленина, Бурятский государственный академический театр оперы и балета, Триумфальную арку, здания старой почты, общественного собрания и библиотеки, торговых и гостиных рядов, жандармерии, домов богатых купцов и мещан, а также первое каменное здание города — Свято-Одигитриевский собор.

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Портал «ИрСити» недавно рассказывал об Улан-Удэ: что в городе плохо, а что — просто прекрасно.

Много Бурятии и чуточку Ольхона


Второй по цене восьмидневный тур стоит 125,7 тысячи рублей. В эту сумму входят расходы на авиаперелет, проживание в гостинице, трансфер и шесть экскурсий, в том числе в Иволгинский дацан с посещением «Ставки Чингисхана», в Сретенский женский монастырь и на каменную Черепаху, в поселок Баргузин с походом в дацан и к реке Аргаде, в город Улан-Удэ, а также на остров Ольхон.

Посещение крупнейшего байкальского острова предполагает круиз по Байкалу, поход на скалу Три брата, мыс Любви и мыс Хобой.

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Увидеть всё за бешеные деньги и не умереть


Самый насыщенный и дорогой тур на Байкал с выездом из Иркутска у этого оператора стоит 180,7 тысячи рублей. За эти деньги вас неслабо покидает по юго-западной части Байкала.

Начнется всё с Иркутска и обзорной экскурсии по нему, затем — музей «Тальцы», Байкальский музей в Листвянке, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге. После этого из Слюдянки вас отвезут в бурятский поселок Аршан, где покажут водопад на реке Кынгырга и Хойморский дацан «Бодхидхарма».

Затем — целых два дня экскурсий по острову Ольхон: на мыс Бурхан, Сарайский пляж и Хобой. В этом туре очень много природы и походов. Есть варианты с проживанием. «Эконом» предполагает неблагоустроенное размещение в Аршане и на Ольхоне, «комфорт» — полностью благоустроенное.

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Всё, что захочу, и даже больше


Теперь для самых крутых ВИПов. Туроператор RussiaDiscovery продает индивидуальный семидневный тур стоимостью от 200 тысяч рублей, обещая организовать отдых премиум-класса. Туристам предлагается самим выбрать, куда ездить, что делать и где жить.

Список байкальских достопримечательностей на выбор насчитывает 23 локации, в том числе Тажеранские степи, утес Саган-Заба, Сувинскую Саксонию, Гранатовый пляж, Пик Черского, Тункинскую долину, горячие источники Хакусы и озеро Фролиха.

Из активностей — конные прогулки, джип-туры, трекинг, рыбалка и круизы. Гости могут попробовать что-нибудь необычное, например, пройти мастер-класс по выживанию в тайге, встретиться с шаманом, помедитировать с буддийским ламой, научиться лепить буузы и танцевать ёхор.

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Джипы, палатки, минеральные источники и камни


Тот же RussiaDiscovery предлагает 13-дневный джип-тур за 170 тысяч рублей. В эту стоимость не входит перелет в Иркутск, трансфер из гостиницы Иркутска в аэропорт в день отъезда и одноместное размещение по программе. Зато включено трехразовое питание, передвижение по маршруту на внедорожниках Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser, проживание на турбазах и в палаточном лагере.

Начнется всё с Ольхона, затем — переезд в Жигалово, после этого посещение судоверфи и термальных источников Гоуджикит, потом — Северобайкальск, заброшенный зимник и минеральные источники, два брода через реку Баргузин, отдых на курорте Умхэй, каменные достопримечательности Баргузинской долины, переезд в Байкальск, а затем в Слюдянку.

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Малое море с доплатой


Есть и более скромные варианты, в которые не входят авиаперелеты. Так, туроператор «Ключ к России» предлагает семидневный тур за 26,4 тысячи рублей. Он включает в себя экскурсии по Малому морю и острову Ольхон. Есть шесть дополнительных экскурсий, в том числе посещение Сарминского ущелья, сафари по Тажеранским степям и водное путешествие на остров Огой. Их нужно будет оплатить отдельно.

В стоимость путевки включена и обзорная экскурсия по Иркутску, где туристам предлагают посмотреть сохранившееся с XVIII века каменное и деревянное зодчество, а также старинные религиозные объекты: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский костел и Знаменский монастырь.

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Чуть более разнообразный отдых — и стоимость семидневного тура вырастает до 47,9 тысячи рублей. В программу включена экскурсия по КБЖД, поездки по Ольхону на мыс Бурхан и Хобой и водное путешествие на остров Огой.

Оба берега Байкала — западный и восточный — можно посмотреть в 10-дневном туре «Байкальская кругосветка». Его стоимость начинается от 89,5 тысячи рублей. В путешествие включены экскурсии по Иркутску и Улан-Удэ, поездки в Листвянку, на КБЖД, на Ольхон, в Иволгинский дацан, в село Максимиха, на Чивыркуйский залив. За дополнительную плату — походы по Баргузинской долине, Тажеранским степям и на остров Огой.

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Просто прилететь и полежать


Туроператор AnexTour также предлагает экскурсионные туры на Байкал. Шести-семидневная программа довольно стандартная — экскурсии по Иркутску, Листвянке, Ольхону, КБЖД, Аршану. Самый дорогой из доступных в августе стоит 167 тысяч рублей.

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А если не хочется экскурсий, то можно просто купить путевку, например, из Москвы на турбазу или в отель в Байкальском регионе.

Самое дорогое предложение AnexTour — база отдыха «Кумуткан» в селе Максимиха Баргузинского района в Бурятии, семь ночей в которой обойдутся в 198,8 тысячи рублей. База представляет собой два корпуса с номерами, ресторан, лаундж-бар, караоке, сауна с бассейном, зона отдыха с мангалом и коптильней.

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На втором месте — пятизвездочный отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ. Для посетителей работает бассейн, спа-салон и оздоровительный центр. Стоимость — 190,8 тысячи рублей.

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В Приангарье туроператор предлагает за 160 тысяч рублей провести семь дней в санатории «Электра», расположенном в сосновом бору на Байкальском тракте. Здесь есть банный комплекс, бассейн, массажный кабинет, фитобар и тренажерный зал.

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Еще одно предложение с прилетом в Иркутск — это вилла «Малина». Здесь есть ресторан, бассейн, а в номерах — мини-бар, холодильник и кондиционер. Отдых в течение семи дней обойдется в 153 тысячи рублей.

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Ранее мы рассказывали, сколько денег нужно туристу, чтобы снять самый простой номер в гостинице на Байкале, а также сколько стоит самое дорогое размещение на берегу озера.

Кроме того, мы определили десятку лучших отелей на Байкале по отзывам посетителей — в рейтинге оказались не только дорогие и претенциозные гостиницы, но и варианты попроще. А еще узнали, кто владеет турбазами с самым дорогим размещением.

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