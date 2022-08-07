Поднимались по лестнице и преодолевали полосу препятствий: в Новосибирске прошли соревнования спасателей
Спасатели состязались за Кубок мастера спорта СССР
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7 августа в Новосибирске прошли соревнования по пожарно-спастельному спорту, посвященные памяти Владимира Ладыженского. Наш фотограф побывал на мероприятии и сфотографировал, как пожарные соревнуются.
23 июля в Бердске прошли соревнования по пожарно-спасательному силовому многоборью — кроссфиту. Спасатели состязались на площади Горького весь день.