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Тема дняСоревнования спасателей
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Поднимались по лестнице и преодолевали полосу препятствий: в Новосибирске прошли соревнования спасателей

Спасатели состязались за Кубок мастера спорта СССР

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В программе было три дисциплины: подъем по штурмовой лестнице, 100-метровая полоса препятствий и пожарная эстафета

В программе было три дисциплины: подъем по штурмовой лестнице, 100-метровая полоса препятствий и пожарная эстафета

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7 августа в Новосибирске прошли соревнования по пожарно-спастельному спорту, посвященные памяти Владимира Ладыженского. Наш фотограф побывал на мероприятии и сфотографировал, как пожарные соревнуются.

За Кубок мастера спорта СССР боролись восемь команд

За Кубок мастера спорта СССР боролись восемь команд

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Победителем в забеге в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа стал Сергей Клочан из команды спецуправления МЧС России <nobr class="_">№ 9</nobr>

Победителем в забеге в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа стал Сергей Клочан из команды спецуправления МЧС России № 9

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Как отметил Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области, Владимир Иннокентьевич был уникальным человеком, который смог достичь высоких результатов в различных видах спорта

Как отметил Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области, Владимир Иннокентьевич был уникальным человеком, который смог достичь высоких результатов в различных видах спорта

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Владимир Ладыженский — чемпион СССР по пожарно-прикладному спорту, многократный призер российских и международных первенств, чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО

Владимир Ладыженский — чемпион СССР по пожарно-прикладному спорту, многократный призер российских и международных первенств, чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО

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«Помните, что те дисциплины, которые вы сегодня пройдете, обязательно пригодятся во время исполнения ваших служебных обязанностей», — сказал спортсменам заместитель начальника ГУ МЧС России по НСО

«Помните, что те дисциплины, которые вы сегодня пройдете, обязательно пригодятся во время исполнения ваших служебных обязанностей», — сказал спортсменам заместитель начальника ГУ МЧС России по НСО

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В дисциплине «Пожарная эстафета» победила команда пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Новосибирской области

В дисциплине «Пожарная эстафета» победила команда пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Новосибирской области

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Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками

Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками

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Спасатели преодолевали полосу препятствий на скорость

Спасатели преодолевали полосу препятствий на скорость

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Через некоторые препятствия спасатели перепрыгивали и старались не замешкаться

Через некоторые препятствия спасатели перепрыгивали и старались не замешкаться

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23 июля в Бердске прошли соревнования по пожарно-спасательному силовому многоборью — кроссфиту. Спасатели состязались на площади Горького весь день.

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