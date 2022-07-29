«Я будто сделала что-то страшное»: в кафе молодую маму отправили кормить младенца в туалет

Пока мы разговаривали с администратором, я укачала сына. Вернулась подруга, и мы решили все-таки остаться, так как заказ был уже сделан. В считаные минуты столики в кафе заполнились, а малыш снова проснулся. Я сидела и понимала, что кормить-то все-таки надо, и иду в туалет. Оказалось, что уборная комната в кафе всего одна — и для мужчин, и для женщин. Пока я кормила, ручка в туалет без конца дергалась — посетители не понимали, почему так долго занято.



Когда я вышла, пригласила администратора, чтобы все-таки уточнить, почему они отправляют кормить грудничков в туалет. Мне объяснили, что на входе в кафе в регламенте написано, что в заведении кормить грудью запрещено. Администратор пояснила: это связано с тем, что кому-то такой процесс может не понравиться. Я спросила: «А о матерях вы не думаете?» На мой вопрос мне ничего не ответили. Выходя из кафе, я посмотрела на регламент, и там на самом деле среди прочих правил было написано: «Кормить грудью запрещено». Причем в это кафе разрешено приходить с собаками, для них даже на входе ставят мисочку с водой. Я люблю животных, но они ведь могут быть разносчиками разных болячек и тем не менее без проблем ходят по заведению, при этом ребенка кормить там — это фу.

