«Я будто сделала что-то страшное»: в кафе молодую маму отправили кормить младенца в туалет
Публикуем монолог возмущенной матери — ей до слез обидно такое отношение
Запрет на курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, выгул собак в парках — такие ограничения не первый день существуют в современном обществе. На днях наша читательница столкнулась с еще одним — кормление грудью в кафе. Молодую маму из Кемерова отправили кормить малыша в туалет. Арина Еремеева рассказала нашим коллегам из NGS42.RU о своем отношении к кормлению грудью в общественных местах. Публикуем ее мнение. Далее — от первого лица.
Мы с подругой пришли в кафе, я была с месячным ребенком. Пока подруга пошла делать заказ, я начала кормить сына. Я сама по себе стеснительный человек и во время этого процесса всегда стараюсь делать так, чтобы ничего не было видно. Как только малыш начал есть, ко мне подошла администратор и сказала: «У нас кормление грудью в зале запрещено, поэтому просим пройти в туалет».
Было странно такое услышать, так как мы пришли во вторник, была середина рабочего дня и других посетителей в кафе не было. Я уточнила у работника, нет ли комнаты для матери и ребенка, мне ответили, что нет. От сказанного я чуть не расплакалась — почувствовала, будто сделала что-то страшное и из-за этого меня выгоняют.
Пока мы разговаривали с администратором, я укачала сына. Вернулась подруга, и мы решили все-таки остаться, так как заказ был уже сделан. В считаные минуты столики в кафе заполнились, а малыш снова проснулся. Я сидела и понимала, что кормить-то все-таки надо, и иду в туалет. Оказалось, что уборная комната в кафе всего одна — и для мужчин, и для женщин. Пока я кормила, ручка в туалет без конца дергалась — посетители не понимали, почему так долго занято.
Когда я вышла, пригласила администратора, чтобы все-таки уточнить, почему они отправляют кормить грудничков в туалет. Мне объяснили, что на входе в кафе в регламенте написано, что в заведении кормить грудью запрещено. Администратор пояснила: это связано с тем, что кому-то такой процесс может не понравиться. Я спросила: «А о матерях вы не думаете?» На мой вопрос мне ничего не ответили. Выходя из кафе, я посмотрела на регламент, и там на самом деле среди прочих правил было написано: «Кормить грудью запрещено». Причем в это кафе разрешено приходить с собаками, для них даже на входе ставят мисочку с водой. Я люблю животных, но они ведь могут быть разносчиками разных болячек и тем не менее без проблем ходят по заведению, при этом ребенка кормить там — это фу.
С таким отношением я столкнулась впервые — ни в кафе, ни на улице до этого ко мне не подходили и не просили перестать кормить грудью. Например, буквально за день до этого инцидента я с ребенком была в другом кафе. В заведении было много посетителей, но никто не попросил уйти в туалет.
Я всегда абсолютно нормально относилась к кормлению грудью и не понимаю, почему неприятно видеть кормящих женщин, которые при этом всё прикрывают. В обществе есть же определенные правила поведения: если человек ест аккуратно на улице или в кафе, это нормально и не вызывает никаких негативных эмоций. Для меня странно, почему же тогда к мамам, которые и прикрывают всё, и открывают на всеобщее обозрение, относятся одинаково? Кормление грудью приравняли к интиму, чему-то пошлому, и это неправильно. Ребеночка ведь кормят, чтобы он рос крепким и здоровеньким, так было всегда, но почему-то чем общество становится более развитым, тем больше к этому процессу относятся как к тому, что нужно запретить в людных местах.
О том, что меня отправили кормить малыша в туалет, я поделилась в социальных сетях. Мои подписчики поддержали меня и опубликовали на своих страницах посты, в которых рассказали об этом инциденте. Как оказалось, после случившегося в кафе не просто перестали запрещать кормить грудью, а стали выдавать специальные пеленки. Хочется верить, что в заведении и правда изменилось отношение к матери и ребенку. Но я пока не готова снова приходить туда, где собакам прямо в зале дадут воды, а грудничка отправят в туалет.