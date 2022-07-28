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Истребители «Стрижей» прилетели в Новосибирск — показываем пять фото

Самолеты покажут фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Мочище

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В город прибыли семь истребителей

В город прибыли семь истребителей

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Самолеты авиационной группы «Стрижи» прилетели в Новосибирск вечером 27 июля. Они выступят на авиашоу в Мочище, которое состоится 31 июля.

Снимки самолетов опубликовали в группе NskPlanes в социальной сети «ВКонтакте». Показываем их вам.

Истребители прилетели в Толмачево. Их прибытие подтвердили в пресс-службе аэропорта

Истребители прилетели в Толмачево. Их прибытие подтвердили в пресс-службе аэропорта

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По данным сайта авиагруппы, «Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. Истребители показывают фигуры высшего пилотажа, такие как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло», «копьё». Первое выступление группы состоялось 6 мая 1991 года.

На фестивале в Мочище «Стрижи» покажут фигуры группового и одиночного пилотажа

На фестивале в Мочище «Стрижи» покажут фигуры группового и одиночного пилотажа

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26 июля истребители пролетели <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/27/71520635/" class="_" target="_blank">над Челябинском</a>

26 июля истребители пролетели над Челябинском

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Начало авиашоу назначено на 09:00

Начало авиашоу назначено на 09:00

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На авиашоу в Мочище гости смогут увидеть выступление авиационной техники, авиамоделистов, а также концертную программу. Как пройдет праздник, посмотрите в одной картинке. В день авиашоу под Новосибирском перекроют дороги, мы показывали схему ограничений на схемах.

«Стрижи»авиашоу в Мочищеистребители
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