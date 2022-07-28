Истребители «Стрижей» прилетели в Новосибирск — показываем пять фото
Самолеты покажут фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Мочище
Самолеты авиационной группы «Стрижи» прилетели в Новосибирск вечером 27 июля. Они выступят на авиашоу в Мочище, которое состоится 31 июля.
Снимки самолетов опубликовали в группе NskPlanes в социальной сети «ВКонтакте». Показываем их вам.
По данным сайта авиагруппы, «Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. Истребители показывают фигуры высшего пилотажа, такие как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло», «копьё». Первое выступление группы состоялось 6 мая 1991 года.
На авиашоу в Мочище гости смогут увидеть выступление авиационной техники, авиамоделистов, а также концертную программу. Как пройдет праздник, посмотрите в одной картинке. В день авиашоу под Новосибирском перекроют дороги, мы показывали схему ограничений на схемах.