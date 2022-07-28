Как пройдет авиашоу в Мочище — показываем афишу в одной картинке
Фестиваль состоится 31 июля, празднование начнется в 09:00
В Новосибирской области 31 июля пройдет традиционное авиашоу «Будем жить!» (0+) на аэродроме Мочище. В мэрии города представили программу фестиваля. Он начнется в 09:00, а закончится в 15:00.
— В этом году в фестивале примут участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. Для музыкального сопровождения мероприятия приглашен Новосибирский фестивальный симфонический оркестр, — сообщили в мэрии.
Ежегодно фестиваль посещают до 100 тысяч зрителей. На шоу организуют: пролеты вертолетов «Робинсон R44» и выброску парашютистов, выставки авиационной техники, автомобильной техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретроавтомобилей, детские аттракционы, полевую кухню, ярмарку сувенирной продукции и летние кафе.
Руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин рассказал о том, как пройдет фестиваль в этом году, потому что в 2020 и 2021 годах шоу не проходило из-за пандемии коронавируса. Как проходило авиашоу в Мочище в 2019 году, можно прочесть в нашем материале.