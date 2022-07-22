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С купола НОВАТа снимают покрытие. В театре объяснили, зачем это нужно

Фрагменты обновят и вернут на прежнее место

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Фрагменты начали снимать около трех недель назад

Фрагменты начали снимать около трех недель назад

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В Новосибирске сняли часть покрытия с купола оперного театра. Это необходимо для того, чтобы обновить его фрагменты.

— Это частичный ремонт, регулярно происходит. Снимают покрытие, освежают его, где надо — заменяют листки, а потом ставят обратно. Эта процедура нам хорошо знакома, — рассказал НГС Александр Савин, заместитель генерального директора по связям с общественностью НОВАТа.

Точные сроки окончания работ пока неизвестны

Точные сроки окончания работ пока неизвестны

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Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт купола НОВАТа, работы оценили в 1,1 миллиарда рублей. Победителем торгов стала компания «РСК-Ренессанс». По словам Александра Савина, сейчас покрытие купола обновляют не в рамках капитального ремонта по этому контракту.

Весной в НОВАТе отремонтировали балетное крыло. НГС показывал в фоторепортаже, как оно преобразилось.

НОВАТкуполреконструкция
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