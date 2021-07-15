На реставрацию купола НОВАТа готовы потратить больше миллиарда рублей

В Новосибирске объявили аукцион на реставрацию купола Театра оперы и балета. Максимальная стоимость работ составила 1 177 210 100 рублей. На ремонт потратят субсидию и собственные средства театра.

— Максимальная цена контракта включает в себя все расходы победителя конкурса с ограниченным участием на зарплату, налоги, пошлины и прочие сборы, которые оплачиваются в соответствии с условиями контракта, — говорится в документации.