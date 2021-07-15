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На реставрацию купола НОВАТа готовы потратить больше миллиарда рублей

Работы будут выполнять до 2023 года

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Алюминиевое покрытие купола отреставрируют

Алюминиевое покрытие купола отреставрируют

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В Новосибирске объявили аукцион на реставрацию купола Театра оперы и балета. Максимальная стоимость работ составила 1 177 210 100 рублей. На ремонт потратят субсидию и собственные средства театра.

— Максимальная цена контракта включает в себя все расходы победителя конкурса с ограниченным участием на зарплату, налоги, пошлины и прочие сборы, которые оплачиваются в соответствии с условиями контракта, — говорится в документации.

В документах об аукционе указаны нарушения в кровле здания

В документах об аукционе указаны нарушения в кровле здания

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По данным сайта госзакупок, подрядчик отреставрирует декоративные элементы кровли купола из алюминия, восстановит декоративные детали для ставен, дверей, решеток. Также на бетонной части купола удалят трещины, там установят противопожарную систему и выполнят другие виды работ для приспособления здания к современному использованию.

— Подрядчик должен иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной уполномоченным государственным органом, — указано в документации об аукционе.

Заявки на аукцион принимают до 5 августа. Подрядчик должен отреставрировать купол до 15 декабря 2023 года.

Ранее оперный театр объявлял аукцион на ремонтно-реставрационные работы за 381 миллион рублей. Также сообщалось, что на ремонт купола потратят более 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году на здании разместили яркую подсветку — посмотрите, как она повлияла на внешний вид.

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Оперный театргосзакупкикупол
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