Купол оперного театра начнут ремонтировать уже в июне — на время работ театр закрывать не будут

Купол Новосибирского театра оперы и балета начнут ремонтировать с 1 июня. Об этом сообщил Владимир Кехман вчера, 12 мая, во время мероприятий, посвященных 77-летию театра. Также он добавил, что на время работ учреждение закрывать не будут.

— Купол, надеюсь, что мы закончим к следующему дню рождения — к 78-летию, — сказал Владимир Кехман. — Сейчас получили полностью всё оборудование, получили разрешение и готовимся к работам. Это всё будет происходить несколькими этапами. Но самое важное — театр будет работать.

