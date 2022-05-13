Купол оперного театра начнут ремонтировать уже в июне — на время работ театр закрывать не будут
Сумма контракта — 1,17 миллиарда рублей
Купол Новосибирского театра оперы и балета начнут ремонтировать с 1 июня. Об этом сообщил Владимир Кехман вчера, 12 мая, во время мероприятий, посвященных 77-летию театра. Также он добавил, что на время работ учреждение закрывать не будут.
— Купол, надеюсь, что мы закончим к следующему дню рождения — к 78-летию, — сказал Владимир Кехман. — Сейчас получили полностью всё оборудование, получили разрешение и готовимся к работам. Это всё будет происходить несколькими этапами. Но самое важное — театр будет работать.
Кехман заявил, что строители выработали технологии, чтобы отремонтировать полностью купол и при этом не закрывать на это время театр. К работам на куполе должны приступить уже с 1 июня.
Контракт на ремонт купола был заключен в августе 2021 года. Конкурс выиграла ООО «РСК-Ренессанс». Сумма контракта — более 1,17 миллиарда рублей. По данным госзакупок, организация победила в электронном аукционе «на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы». Она стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «РСК-Ренессанс» зарегистрировано в феврале 2017 года в Москве. Учредителем фирмы ранее был Валерий Агеев, сейчас — Марат Каргинов. Генеральным директором является Нино Лордкипанидзе. Основной вид деятельности «РСК-Ренессанс» — деятельность в области архитектуры, а также строительство жилых и нежилых зданий. Выручка фирмы в 2021 году составила 601,4 млн рублей, чистая прибыль — 19,8 млн. За время своей работы компании удалось выиграть на госзакупках 18 контрактов на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей.
Новосибирскому театру оперы и балета вчера, 12 мая, исполнилось 77 лет. НОВАТ был открыт через три дня после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Праздник в этом году отметили гала-концертом.