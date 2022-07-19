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Сирены не завоют: плановую проверку систем оповещения в Новосибирске 20 июля отменили

Такое решение было принято 19 июля ГУ МЧС Новосибирской области

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Сирену должны были услышать и в городе, и прилежащих дачных сообществах

Сирену должны были услышать и в городе, и прилежащих дачных сообществах

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Плановая техническая проверка средств оповещения 20 июля отменена в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии.

— По информации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», комплексная тренировка по оповещению населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов 20 июля проводиться не будет, — говорится в сообщении мэрии со ссылкой на принятое ГУ МЧС решение 19 июля.

Проверка систем оповещения была запланирована на период с 10:40 до 11:10 20 июля. В это время должны были заработать системы громкоговорящей связи, программы радиостанций заменят сигналом гражданской обороны. Эта тренировка — плановое мероприятие в области гражданской обороны, предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В Новосибирске ищут сотрудников на вакансии специалистов по мобилизационной работе. На сайте по поиску работы Hh.ru их опубликовали Новосибирская областная клиническая больница и управление Роспотребнадзора по НСО.

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