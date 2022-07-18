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Систему оповещения проверят в Новосибирске — когда ждать воя сирен

Программы радио заменят сигналом гражданской обороны

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Сирена охватит город и дачные сообщества

Сирена охватит город и дачные сообщества

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В Новосибирске в среду 20 июля пройдет проверка системы оповещения горожан. С 10:40 до 11:10 будут работать сирены, системы громкоговорящей связи, программы радиостанций заменят сигналом гражданской обороны.

— По радиостанциям пройдет информация о проведении технической проверки средств оповещения. Новосибирцам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами. Техническая проверка средств оповещения охватит в том числе садовые некоммерческие товарищества, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Эта тренировка — плановое мероприятие в области гражданской обороны, предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Также с 18 по 20 июля в Новосибирской области проходят плановые и профилактические работы, из-за которых будут прерываться программы на радио и телевидении. НГС перечислял список отключений в Новосибирске.

МЧСоповещениесирена
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