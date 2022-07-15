Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области
с 18 июля — смотрим расписание с отключениями
Ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными станциями
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщила о предстоящих кратковременных отключениях трансляции в Новосибирске и Новосибирской области.
— С 18 по 20 июля на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — предупреждает РТРС.
В Новосибирске 18 июля ожидаются перебои следующих программ:
20 июля в Новосибирске ожидаются перебои вещания «Субботы», каналов Disney и
Перебои вещания, вероятно, ожидают Шипуново, Черепаново, Тогучин, Татарск, Сузун, Радугу, Пихтовку, Ордынское, Маслянино, Линево, Куйбышев, Карасук, Довольное, Искитим и Баган.
Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области доступен по ссылке.
Ранее в телевизорах у части новосибирцев появилась экстремистская надпись про спецоперацию на Украине. Стало известно, что на российские каналы телевещания была совершена кибератака.