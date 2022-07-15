Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 18 июля — смотрим расписание с отключениями

Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области доступен по ссылке.



Ранее в телевизорах у части новосибирцев появилась экстремистская надпись про спецоперацию на Украине. Стало известно, что на российские каналы телевещания была совершена кибератака.

