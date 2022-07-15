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Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 18 июля — смотрим расписание с отключениями

Ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными станциями

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Перебои ожидаются в более чем десяти населенных пунктах Новосибирской области

Перебои ожидаются в более чем десяти населенных пунктах Новосибирской области

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«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщила о предстоящих кратковременных отключениях трансляции в Новосибирске и Новосибирской области.

— С 18 по 20 июля на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — предупреждает РТРС.

В Новосибирске 18 июля ожидаются перебои следующих программ: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Д-3», «НСК 49», «Суббота», «Радио 7», «Маяк», «Радио Вера», «МИР», «Наше Радио», «Русское Радио», «Серебряный дождь», «Ретро FM Новосибирск», «Ретро FM», радио «Комсомольская правда», «Новое радио», «Радио Юнитон», «Новосибирская Городская Волна», «Европа Плюс Новосибирск», «Европа Плюс», «Ди FM» (DFM), «Вести ФМ», радиостанция «ХИТ-ФМ», «Бизнес ФМ Новосибирск», «Бизнес ФМ Москва», «Сто шесть и семь в Новосибирске», «Радио Дача», канал Disney, Ю-ТВ, «РАДИО-ЛЮБОВЬ», «Радио 54».

20 июля в Новосибирске ожидаются перебои вещания «Субботы», каналов Disney и Ю-ТВ.

Перебои вещания, вероятно, ожидают Шипуново, Черепаново, Тогучин, Татарск, Сузун, Радугу, Пихтовку, Ордынское, Маслянино, Линево, Куйбышев, Карасук, Довольное, Искитим и Баган.

Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области доступен по ссылке.

Ранее в телевизорах у части новосибирцев появилась экстремистская надпись про спецоперацию на Украине. Стало известно, что на российские каналы телевещания была совершена кибератака.

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