Место с историей, парк во дворе и дома, как в Нидерландах: рассказываем о трёх необычных ЖК в Новосибирске
Дома с видом на реку, лифтом в новый парк и с квартирами, каких раньше не строили
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть уже полюбившаяся многим — «Жилой комплекс года». Пока вы предлагаете своих кандидатов, мы сделали подборку о трёх интересных проектах.
Застройка промзоны
В январе 2022 года мы рассказывали, что на улице Фабричной почти достроили первый жилой квартал на месте долго пустовавшей стройплощадки под Димитровским мостом и выдали разрешение на новый большой дом.
Два дома ЖК «Чернышевский», выросшие под Димитровским мостом за полтора года — на самом деле один дом на Фабричной, 65. Разноэтажные и немного отличающиеся по архитектуре секции объединяют подземная парковка и общий двор на уровне второго этажа.
Особенность комплекса — в архитектуре. Большой микрорайон, который в документах городских властей называют Прибрежным — один из самых старых в городе. Кроме того, он соседствует со старейшими промышленными кварталами улицы Фабричной. Поэтому в архитектуре домов прослеживаются отсылки к постройкам начала прошлого века: в линиях выходящих на реку фасадов, арочных сводах и окнах, рельефном кирпиче и узоре кирпичной кладки.
Жилой комплекс с парком
В декабре 2021 в Новосибирске достроили жилой комплекс «Ельцовский парк». Оба дома 17-этажные с одним подъездом, один из них имеет необычную овальную форму. В домах 142 и 143 квартиры.
Участок, на котором построены дома, застройщик разделил на две части: на второй, между руслом речки и ее притоком, компания «Ельцовский парк» строит первую часть запланированного парка. Для прохода в парк на часть территории домов наложат сервитут, а технический проезд для парковой техники организуют с улицы Танковой под пешеходным мостом.
— Над парковкой большая детская площадка только для жителей комплекса, поэтому никто не остался в накладе: жители получили и свою закрытую территорию, и парк, — рассказывал журналисту НГС гендиректор компании-застройщика Евгений Гаврилов.
В здание парковки застройщик встроил лифт для маломобильных посетителей парка: в него предусмотрен отдельный вход. Когда первый этап парка будет построен, и участок с благоустройством, и лифт передадут на баланс города.
Урбан-виллы вместо бараков
20 декабря 2022 года «Брусника» получила от мэрии разрешение на ввод сразу трех домов в квартале на улице Никитина — в общей сложности на 153 квартиры, примерно по 50 в каждом доме.
Дома сделаны в формате урбан-вилл — это малоэтажное городское жилье, распространённое в Европе, в частности, в Нидерландах и скандинавских странах. Яркий пример формата — квартал Funenpark в Амстердаме. В России урбан-виллы — это среднеэтажные дома с уникальной архитектурой, интересным дизайном мест общего пользования и необычными планировками: с квартирами с патио, отдельными входами, зенитными окнами.
Внутри квартала архитектура квадратных домиков будет повторяться, но пока они все разные. На угол Декабристов и Никитина выходит дом с необычно вогнутыми, курортными балконами и террасой по периметру двухуровневых квартир на последних двух этажах. На угол Никитина и 9 Ноября смотрит фасадом более монолитный дом с ровными рядами огромных, преимущественно квадратных окон. На улицу 9 Ноября — белоснежный ступенчатый дом с ажурными защитными решетками окон и балконов.
На центральной аллее застройщик поставит детские и спортивные площадки, и между домами должны появиться «карманные сады» — всё озеленение и благоустройство первой очереди домов застройщик обещает завершить к августу.
— Идея такая: если человеку не надо никакой активности, а хочется просто почитать книжку, есть четыре разных сада, которые в течение года еще будут по-разному выглядеть, — объяснили в «Бруснике».
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