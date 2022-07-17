Место с историей, парк во дворе и дома, как в Нидерландах: рассказываем о трёх необычных ЖК в Новосибирске

Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть уже полюбившаяся многим — «Жилой комплекс года». Пока вы предлагаете своих кандидатов, мы сделали подборку о трёх интересных проектах.

Застройка промзоны

В январе 2022 года мы рассказывали, что на улице Фабричной почти достроили первый жилой квартал на месте долго пустовавшей стройплощадки под Димитровским мостом и выдали разрешение на новый большой дом.