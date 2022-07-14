Для новой ледовой арены в Новосибирске закупят оборудование за 69,5 миллиона рублей
По данным аукционной документации, для ЛДС приобретут кухонный инвентарь
В Новосибирске объявили аукцион на закупку оборудования для новой ледовой арены на левом берегу. Максимальная цена товара — 69,5 миллиона рублей.
По данным аукционной документации, которая размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГАУ НСО «Новосибирск-Арена». Для объекта планируют приобрести инвентарь, мебель и оборудование, которые будут использовать в пищеблоке. Всего для арены закупят 285 наименований. Среди них — плита, пароконвектомат, электросковорода, вытяжки, морозильный шкаф, посудомоечная машина.
Заявки на участие в торгах принимают до 1 августа. Оборудование должны доставить до 14 октября.
Ранее для новой арены закупали тренажеры, которые оценили в 27,5 миллиона рублей, а также кресла и трибуны за 225,5 миллиона.
На прошлой неделе на ЛДС начали заливать лед. Посмотрите на фото площадки изнутри.