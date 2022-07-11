Что говорил о смерти основатель новосибирского крематория? Трогающее видео, показанное на похоронах Сергея Якушина
Сейчас родственники основателя крематория решают, где захоронить его прах
Родственники основателя и владельца новосибирского похоронного дома «Некрополь» и Музея смерти Сергея Якушина решают, где организовать его захоронение. Ранее сообщалось, что прах Сергея Борисовича будет захоронен рядом с его родителями в семейном склепе, расположенном недалеко от крематория.
— Если мы решим, что всё же в тот склеп, где бабушка и дедушка, то на
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В фильме сам Сергей Якушин рассуждает о смерти.
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