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Что говорил о смерти основатель новосибирского крематория? Трогающее видео, показанное на похоронах Сергея Якушина

Сейчас родственники основателя крематория решают, где захоронить его прах

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Траурная церемония прощания с Сергеем Якушиным прошла в новосибирском крематории <nobr class="_">8 июля</nobr>

Траурная церемония прощания с Сергеем Якушиным прошла в новосибирском крематории 8 июля

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Родственники основателя и владельца новосибирского похоронного дома «Некрополь» и Музея смерти Сергея Якушина решают, где организовать его захоронение. Ранее сообщалось, что прах Сергея Борисовича будет захоронен рядом с его родителями в семейном склепе, расположенном недалеко от крематория.

— Если мы решим, что всё же в тот склеп, где бабушка и дедушка, то на 40 дней сделаем. Если же примем общее решение. что отдельно папе сделаем [захоронение], то даже, может, чуть позже, — рассказал корреспонденту НГС сын Сергея Якушина — директор «Некрополя» Борис Якушин.

Прощание с Сергеем Якушиным прошло 8 июля, там был продемонстрирован фильм, посвященный его памяти. Картина была создана компанией Makaroff production. Родственники предоставили ролик редакции НГС для публикации.

В фильме сам Сергей Якушин рассуждает о смерти.

Семейный склеп Якушиных со скульптурой трубящего ангела расположился недалеко от здания крематория

Семейный склеп Якушиных со скульптурой трубящего ангела расположился недалеко от здания крематория

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Бизнесмен Сергей Якушин умер от рака желудка 4 июля. За время своей жизни он успел создать несколько важных для города проектов: «Сибирскую ярмарку», похоронный дом «Некрополь» — крематорий, а также известный во всём мире своей большой коллекцией Музей смерти. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на красивой трехчасовой траурной церемонии прощания с Сергеем Якушиным, которая была подготовлена по сценарию, написанному предпринимателем еще при жизни.

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