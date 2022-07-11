Что говорил о смерти основатель новосибирского крематория? Трогающее видео, показанное на похоронах Сергея Якушина

Родственники основателя и владельца новосибирского похоронного дома «Некрополь» и Музея смерти Сергея Якушина решают, где организовать его захоронение. Ранее сообщалось, что прах Сергея Борисовича будет захоронен рядом с его родителями в семейном склепе, расположенном недалеко от крематория.

— Если мы решим, что всё же в тот склеп, где бабушка и дедушка, то на 40 дней сделаем. Если же примем общее решение. что отдельно папе сделаем [захоронение], то даже, может, чуть позже, — рассказал корреспонденту НГС сын Сергея Якушина — директор «Некрополя» Борис Якушин.

