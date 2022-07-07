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С собственным планетарием и лабораториями: 15 кадров с будущими корпусами физматшколы в Академгородке

Планируется построить два корпуса: учебный и досуговый

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В новом корпусе построят лаборатории и классы по разным направлениям

В новом корпусе построят лаборатории и классы по разным направлениям

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В СУНЦ НГУ показали дизайн-макеты помещений новых корпусов. Строительство двух корпусов физматшколы запланированы в первой очереди строительства кампуса мирового уровня.

Для СУНЦ НГУ запланированы учебный и досуговый корпусы. Как сообщили в пресс-центре, для детей во время учебы важно иметь комфортные условия интернатного проживания и широкий спектр возможностей самореализации через науку, обучение, творчество, спорт и досуг.

— У физматшкольников появится новый современный учебный корпус, который будет построен по лучшим стандартам, чтобы школьники, которые заинтересованы в науке, получили максимальный опыт исследовательской деятельности, — рассказала директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

Гардероб в корпусе будет поделен на несколько зон

Гардероб в корпусе будет поделен на несколько зон

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По словам директора, строительство нового корпуса позволит развивать индивидуальный подход в образовании.

Индивидуальная программа опирается на возможности и способности конкретного ребенка. Изучение русского и иностранного языков по-прежнему будет проходить группами, а вот во всем, что касается научной деятельности, планируется развивать индивидуальный подход, — сообщила Людмила Некрасова.

В здании предусмотрены лектории нескольких типов: химические, физические, инженерные и биологические лаборатории, мастерские, лингвистические и компьютерные классы.

В здании предусмотрены лектории нескольких типов: химические, физические, инженерные и биологические лаборатории, мастерские, лингвистические и компьютерные классы.

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Общая вместимость учебного корпуса — 625 учеников

Общая вместимость учебного корпуса — 625 учеников

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По проекту это помещение нового музыкального зала

По проекту это помещение нового музыкального зала

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Просторный кабинет ИКТ, где ученики занимаются небольшими группами

Просторный кабинет ИКТ, где ученики занимаются небольшими группами

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Занятия в классе искусств также проводят в небольших группах

Занятия в классе искусств также проводят в небольших группах

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В новом корпусе появится собственный планетарий

В новом корпусе появится собственный планетарий

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— Важной частью кампуса физматшколы станет досуговый центр. В нем будет спортивный блок, информационно-библиотечный центр, помещения для творческой деятельности и просто условия для общения, досуга и реализации идей самих фмшат. У учеников станет больше возможностей для выбора спортивных направлений, творческой реализации. Также важно, что в досуговом центре появится вместительный атриум со сценой, который позволит фмшатам организовывать мероприятия с большим числом зрителей и участников, — добавила Некрасова.

Также планируются места для отдыха, самоподготовки и групповой работы.

Также планируются места для отдыха, самоподготовки и групповой работы.

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Таким образом будет выглядеть кафе в новом корпусе

Таким образом будет выглядеть кафе в новом корпусе

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Спортивные залы построят нескольких типов: от общего до тренажерного и хореграфического

Спортивные залы построят нескольких типов: от общего до тренажерного и хореграфического

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В досуговом центре будет современный трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий

В досуговом центре будет современный трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий

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Кроме того создадут школьный музей, класс искусств, музыкальный зал, медиатеку

Кроме того создадут школьный музей, класс искусств, музыкальный зал, медиатеку

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В помещении медиатеки ученики смогут отдыхать, готовиться к предметам в одиночку или вместе с другими

В помещении медиатеки ученики смогут отдыхать, готовиться к предметам в одиночку или вместе с другими

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Также ученики смогут посещать музей

Также ученики смогут посещать музей

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В мае этого года Новосибирский государственный университет искал подрядчика на ремонт общежития СУНЦ НГУ. Ремонт продлится с 6 июня по 18 июля 2022 года.

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