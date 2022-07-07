С собственным планетарием и лабораториями: 15 кадров с будущими корпусами физматшколы в Академгородке
Планируется построить два корпуса: учебный и досуговый
В СУНЦ НГУ показали дизайн-макеты помещений новых корпусов. Строительство двух корпусов физматшколы запланированы в первой очереди строительства кампуса мирового уровня.
Для СУНЦ НГУ запланированы учебный и досуговый корпусы. Как сообщили в пресс-центре, для детей во время учебы важно иметь комфортные условия интернатного проживания и широкий спектр возможностей самореализации через науку, обучение, творчество, спорт и досуг.
— У физматшкольников появится новый современный учебный корпус, который будет построен по лучшим стандартам, чтобы школьники, которые заинтересованы в науке, получили максимальный опыт исследовательской деятельности, — рассказала директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.
По словам директора, строительство нового корпуса позволит развивать индивидуальный подход в образовании.
Индивидуальная программа опирается на возможности и способности конкретного ребенка. Изучение русского и иностранного языков по-прежнему будет проходить группами, а вот во всем, что касается научной деятельности, планируется развивать индивидуальный подход, — сообщила Людмила Некрасова.
— Важной частью кампуса физматшколы станет досуговый центр. В нем будет спортивный блок, информационно-библиотечный центр, помещения для творческой деятельности и просто условия для общения, досуга и реализации идей самих фмшат. У учеников станет больше возможностей для выбора спортивных направлений, творческой реализации. Также важно, что в досуговом центре появится вместительный атриум со сценой, который позволит фмшатам организовывать мероприятия с большим числом зрителей и участников, — добавила Некрасова.
В мае этого года Новосибирский государственный университет искал подрядчика на ремонт общежития СУНЦ НГУ. Ремонт продлится с 6 июня по 18 июля 2022 года.