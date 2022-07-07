С собственным планетарием и лабораториями: 15 кадров с будущими корпусами физматшколы в Академгородке

— Важной частью кампуса физматшколы станет досуговый центр. В нем будет спортивный блок, информационно-библиотечный центр, помещения для творческой деятельности и просто условия для общения, досуга и реализации идей самих фмшат. У учеников станет больше возможностей для выбора спортивных направлений, творческой реализации. Также важно, что в досуговом центре появится вместительный атриум со сценой, который позволит фмшатам организовывать мероприятия с большим числом зрителей и участников, — добавила Некрасова.

