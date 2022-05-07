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Два этажа общежития физико-математической школы НГУ отремонтируют за 22 миллиона рублей

Ремонт не проводили 25 лет

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Общежитие СУН НГЦ располагается по адресу: Улица Пирогова, 11/3

Общежитие СУН НГЦ располагается по адресу: Улица Пирогова, 11/3

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Новосибирский государственный университет ищет подрядчика на ремонт общежития СУНЦ НГУ. Ремонт продлится с 6 июня по 18 июля 2022 года.

На ремонт помещений 4-го этажа и коридора одного из корпусов собираются потратить 11,9 миллиона. Аналогичную сумму выделяют на ремонт помещений 5-го этажа и коридора. Как следует из сметы, в общежитии установят новые раковины, заменят туалеты и сделают косметический ремонт. Дата окончания поиска подрядчика — 12 мая.

Как рассказали в пресс-службе НГУ, второй корпус общежития СУНЦ НГУ был открыт в 1968 году.

— Капитальный ремонт здания проводился около 25 лет назад. По мере необходимости для обеспечения комфортных условий проживания школьников проводятся косметические ремонты. За ближайший ремонт, который школа проведет с 6 июня по 18 июля 2022 года, в числе прочего планируется демонтаж старого деревянного пола — на нем сейчас лежит линолеум, обновление электросетей, ремонт санузлов, замена дверей, — сообщили в пресс-службе НГУ.


В прошлом году в общежитии № 8/2 Новосибирского государственного университета, которое закончили ремонтировать несколько недель назад, начали протекать потолки. Кроме того, студенты столкнулись с разваливающимися косяками и танцующим душем.

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