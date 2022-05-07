Два этажа общежития физико-математической школы НГУ отремонтируют за 22 миллиона рублей
Ремонт не проводили 25 лет
Новосибирский государственный университет ищет подрядчика на ремонт общежития СУНЦ НГУ. Ремонт продлится с 6 июня по 18 июля 2022 года.
На ремонт помещений 4-го этажа и коридора одного из корпусов собираются потратить 11,9 миллиона. Аналогичную сумму выделяют на ремонт помещений 5-го этажа и коридора. Как следует из сметы, в общежитии установят новые раковины, заменят туалеты и сделают косметический ремонт. Дата окончания поиска подрядчика — 12 мая.
Как рассказали в пресс-службе НГУ, второй корпус общежития СУНЦ НГУ был открыт в 1968 году.
— Капитальный ремонт здания проводился около 25 лет назад. По мере необходимости для обеспечения комфортных условий проживания школьников проводятся косметические ремонты. За ближайший ремонт, который школа проведет с 6 июня по 18 июля 2022 года, в числе прочего планируется демонтаж старого деревянного пола — на нем сейчас лежит линолеум, обновление электросетей, ремонт санузлов, замена дверей, — сообщили в пресс-службе НГУ.
В прошлом году в общежитии № 8/2 Новосибирского государственного университета, которое закончили ремонтировать несколько недель назад, начали протекать потолки. Кроме того, студенты столкнулись с разваливающимися косяками и танцующим душем.