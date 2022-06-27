«Уведомления о сокращении сотрудников не поступало»: Минтруда — про уход IKEA и Coca Cola из Новосибирска
При этом в ведомстве готовы поддержать работников, если они окажутся под риском увольнений
Уведомления о планируемом сокращении сотрудников от ИКЕА, Coca Cola и Mars в новосибирские центры занятости не поступало. Об этом журналисту НГС рассказали в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области.
В ведомстве ответили, что представители организаций не комментируют информацию об окончательном уходе компаний с российского рынка:
— По состоянию на 27 июня 2022 года официальные уведомления о планируемом сокращении сотрудников в подразделениях, расположенных на территории Новосибирской области, от компаний «ИКЕА Дом», «Кока-кола ЭйчБиСи» и «Марс» в центры занятости Новосибирской области не поступали. В головных подразделениях компаний «ИКЕА Дом» и «Кока-кола ЭйчБиСи» обсуждаются вопросы смены собственника и продолжения деятельности под другими брендами.
По официальным данным, предоставленным работодателями Новосибирской области, численность работников, предполагаемых к высвобождению на предстоящий период, составляет около 1000 человек. Это на 28% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, и составляет 0,1% от общей численности работников всех организаций Новосибирской области и около 2% от общей численности работников организаций, планирующих увольнения, отметили в ведомстве.
В случае необходимости Министерство труда и социального развития Новосибирской области готово поддержать сотрудников, находящихся под риском увольнения. В настоящее время региональный банк вакансий насчитывает более 43 тысяч предложений. В регионе есть комплекс дополнительных мер поддержки как в отношении работодателей, так и граждан, находящихся в поиске работы, добавили в Минтруда.
Сотрудники «Новосибирскавтодора», который строит Восточный обход и реконструирует Толмачево, сообщили об увольнениях.