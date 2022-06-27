«Уведомления о сокращении сотрудников не поступало»: Минтруда — про уход IKEA и Coca Cola из Новосибирска

Уведомления о планируемом сокращении сотрудников от ИКЕА, Coca Cola и Mars в новосибирские центры занятости не поступало. Об этом журналисту НГС рассказали в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

В ведомстве ответили, что представители организаций не комментируют информацию об окончательном уходе компаний с российского рынка:

