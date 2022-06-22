На День города в Новосибирске установят 60 бесплатных биотуалетов

На День города с 26 по 27 июня в Новосибирске установят 60 бесплатных биотуалетов. Они будут располагаться на площадках в центральной части города, Михайловской набережной и в парке «Городское начало».



В конце января 2022 года департамент энергетики и ЖКХ заключил контракт с ООО «Экосервис-Новосибирск» по установке биотуалетов на время праздников для бесплатного пользования гражданами. Цена контракта — 1,275 млн рублей. Всего за 2022 год на праздники установят 343 биотуалета.