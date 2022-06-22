На День города в Новосибирске установят
60 бесплатных биотуалетов
Всего в 2022 году на праздниках установят
На День города с 26 по 27 июня в Новосибирске установят 60 бесплатных биотуалетов. Они будут располагаться на площадках в центральной части города, Михайловской набережной и в парке «Городское начало».
В конце января 2022 года департамент энергетики и ЖКХ заключил контракт с ООО «Экосервис-Новосибирск» по установке биотуалетов на время праздников для бесплатного пользования гражданами. Цена контракта — 1,275 млн рублей. Всего за 2022 год на праздники установят 343 биотуалета.
По данным базы данных «Контур.Фокус», компания ООО «Экосервис Новосибирск» образована в 1998 году. Вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Первый контракт с департаментом ЖКУ по размещению туалетов на праздниках компания заключила в 2011 году.
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