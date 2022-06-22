СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 54.71
eur 57.46
СрочноУмер певец Пьер Нарцисс
Все новости
Все новости

На День города в Новосибирске установят 60 бесплатных биотуалетов

Всего в 2022 году на праздниках установят 343 биотуалета

587
Жители города смогут использовать биотуалеты бесплатно

Жители города смогут использовать биотуалеты бесплатно

Поделиться

На День города с 26 по 27 июня в Новосибирске установят 60 бесплатных биотуалетов. Они будут располагаться на площадках в центральной части города, Михайловской набережной и в парке «Городское начало».

В конце января 2022 года департамент энергетики и ЖКХ заключил контракт с ООО «Экосервис-Новосибирск» по установке биотуалетов на время праздников для бесплатного пользования гражданами. Цена контракта — 1,275 млн рублей. Всего за 2022 год на праздники установят 343 биотуалета.

По данным базы данных «Контур.Фокус», компания ООО «Экосервис Новосибирск» образована в 1998 году. Вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Первый контракт с департаментом ЖКУ по размещению туалетов на праздниках компания заключила в 2011 году.

Также 26 июня запретят продавать алкоголь на 10 участках, где именно — читайте здесь.

По теме

День городатуалет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2