К Вознесенскому собору выстроилась очередь из православных — туда привезли мощи Сергия Радонежского

21 июня в Новосибирске выстроилась очередь из православных верующих. Они пришли на торжественную встречу с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Встреча была запланирована на 18:00, но некоторые верующие пришли заранее.

Как рассказали в пресс-службе епархии Новосибирска, ковчег с мощами святого приезжает в разные города в рамках 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыня пробудет в Новосибирске 21 и 22 июня.