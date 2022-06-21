К Вознесенскому собору выстроилась очередь из православных — туда привезли мощи Сергия Радонежского
Святыня приехала в Новосибирск на 21 и 22 июня
21 июня в Новосибирске выстроилась очередь из православных верующих. Они пришли на торжественную встречу с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Встреча была запланирована на 18:00, но некоторые верующие пришли заранее.
Как рассказали в пресс-службе епархии Новосибирска, ковчег с мощами святого приезжает в разные города в рамках
В 2019 году в середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.