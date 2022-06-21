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К Вознесенскому собору выстроилась очередь из православных — туда привезли мощи Сергия Радонежского

Святыня приехала в Новосибирск на 21 и 22 июня

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Очередь появилась 21 июня

Очередь появилась 21 июня

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21 июня в Новосибирске выстроилась очередь из православных верующих. Они пришли на торжественную встречу с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Встреча была запланирована на 18:00, но некоторые верующие пришли заранее.

Как рассказали в пресс-службе епархии Новосибирска, ковчег с мощами святого приезжает в разные города в рамках 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыня пробудет в Новосибирске 21 и 22 июня.

В 2019 году в середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.

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