Суд отменил решение о ликвидации Бердской православной гимназии

Новосибирский областной суд отменил решение о ликвидации частной «Православной гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского». Об этом сообщается на сайте Бердского суда, который вынес это решение в феврале.

Иск против гимназии был подан региональным Министерством юстиции. Учебное заведение не отчиталось в установленный срок о деятельности за 2019-2020 годы. В частности, в документации должна была содержаться информация о составе руководства гимназии, о расходах бюджета, а также о возможном финансировании со стороны иностранных граждан и организаций.

