Суд отменил решение о ликвидации Бердской православной гимназии
Минюст отказался от претензий после того, как в гимназии исправили ошибки в документах
Новосибирский областной суд отменил решение о ликвидации частной «Православной гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского». Об этом сообщается на сайте Бердского суда, который вынес это решение в феврале.
Иск против гимназии был подан региональным Министерством юстиции. Учебное заведение не отчиталось в установленный срок о деятельности за 2019-2020 годы. В частности, в документации должна была содержаться информация о составе руководства гимназии, о расходах бюджета, а также о возможном финансировании со стороны иностранных граждан и организаций.
В феврале 2022 года Бердский суд постановил ликвидировать гимназию, а сведения о юрлице исключить из ЕГРЮЛ. В пресс-службе епархии объяснили произошедшее, сославшись на «ошибки предыдущего руководства гимназии», которые привели к «неточностям в документации». При этом на решение суда была подана апелляция.
24 мая Новосибирский областной суд прекратил производство по административному делу в связи с тем, что Минюст отказался от требований — руководство гимназии «устранило нарушения законодательства».
В апреле директор новосибирской школы № 76 пожаловалась претензии Роспотребнадзора из-за переполненности учебного заведения и, как следствие, нарушения санитарных норм в период пандемии. Суд решил, что руководство школы обязано было принять меры для соблюдения российского законодательства. Родители школьников вызвались собрать деньги для директора на оплату штрафа в 30 тысяч рублей.